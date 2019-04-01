Son Dakika Haberleri: Afrika'nın Geleceğini Türkiye'de Kuruyorlar

Afrika'nın Geleceğini Türkiye'de Kuruyorlar

36 dakika önce

Okumak için Türkiye'ye gelen Afrikalı öğrencilerden bir grup, ülkelerin geleceğini düşünerek oralardaki insanlar için çalışmak amacıyla Afrikalıların Hayali (TAD) adlı bir topluluk kurdu.

Afrika'nın Geleceğini Türkiye'de Kuruyorlar, System.String[]
Okumak için Türkiye'ye gelen Afrikalı öğrencilerden bir grup, ülkelerin geleceğini düşünerek oralardaki insanlar için çalışmak amacıyla Afrikalıların Hayali (TAD) adlı bir topluluk kurdu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde okuyan gençler bir araya gelerek TAD'ı kurdu kurdu. Ghanalı genç Sidalamin İbrazil'ın öncülüğü ile kurulan bu topluluk Afrika için Eskişehir'de faaliyetler de sürdürüyor.

Topluluk Başkanı Sidalamin İbrazil topuluğun kurması ve Eskişehir'de yaptığı faaliyetleri hakkında anlattı. İbrazil, "Yaklaşık 1 ay önce topluluğumuz faaliyete başladı. Uzun bir süredir böyle bir topluluğu kurama düşüncesi içindeydim. Çünkü her şeyi var olan, ancak fakir gösterilen Afrika'nın bu durumu değiştirecek gençler biziz. Bu topluluk hem Afrika'da okuyan gençlere, hem de Afrika'nın dışında okuyan yani yabancı ülkelerde okuyan gençlere yönelik çalışacak. Ayrıca dünyanın tüm gençleri için de bu topluluk zamanı gelince çalışacak. Eskişehir'de yaptığımız ilk faaliyetimiz 'Gençler Tartışıyor' diye bir akademik tartışma programı oldu. Bundan sonra ikinci faaliyetimiz olarak bu Afrikalı gençler için bir gezi düzenledik. Eskişehir'in en gezilen parklardan birisi olan Şehri Derya Parkına geldik. Buraya gezmek adına gelsek de sadece gezmeyeceğiz tabii ki. Burada yeni gelen Afrikalılara, kültürlerarası iletişim, Türkiye ve Türkiye'ye dışında okuyan Afrikalı gençlerle ağlar kurmak, sosyal ortamlar oluşturmayı hedefledik. Tabii ki Türkiye ve Afrika'nın yemeklerini tatmaya geldik. Burada,

Afrika çocuklarının daha parlak bir geleceği, ekonomi açısından daha da güçlenmesinin yolunu bulabilmek için gerektiklerini konuştuk. Bundan sonra da faaliyetimiz devam edecek. Türk sivil topluk kuruluşları ile iletişim kurmaya, onlara ziyaret etmeye planlıyoruz" şeklinde anlattı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:10 Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Afrika, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin İlk Komünist İl Belediye Başkanı Oldu CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u Kazandık, Hayırlı Olsun Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 11:46:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrika'nın Geleceğini Türkiye'de Kuruyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]