Afrika'nın Güneydoğusunda Kasırga Nedeniyle Mahsur Kalan Binlerce Kişiyi Kurtarmak İçin Zaman Karşı...

Afrika'nın güneydoğusunu vuran Idai Tropikal Kasırgası nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiye ulaşmak için yürütülen çalışmalar sürüyor.Kasırganın en çok etkilediği yerler olan Mozambik ve Zimbabve'de şu ana kadar 300 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ancak daha önceki açıklamalarda ölü sayısının 1000'i aşabileceği söyleniyordu.Yardım kuruluşları, Mozambik'te binlerce kişinin mahsur kaldığını ve bu kişileri kurtarmak için yürütülen çalışmalarda ciddi sıkıntılar yaşandığını söylüyor.Biera kentinde, iki ya da üç günlük temiz su kaldığı belirtiliyor. Tıbbi yardım kuruluşları temiz su ve gıdada yaşanan sıkıntıların salgın hastalık riskini artırdığı uyarısı yapıyor.Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Acil Durum Koordinatörü Get Verdonck, "Kasırganın vurduğu yerlere vardığınızda ilk gördüğünüz şey yıkım oluyor. Her yerde su var" dedi.Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu yetkilisi Caroline Haga, erişilemeyen bölgelerde mahsur kalanlara havadan bisküvi, su arıtma tabletleri ve diğer acil ihtiyaç malzemeleri attıklarını söyledi.AFP'ye konuşan Haga, "Çatılarda ve ağaçların tepelerinde kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var" dedi.Haga, "Zaman daralıyor. Üç günden fazla zamandır kurtarılmayı bekleyenler var. Herkesi bir anda kurtarmamız mümkün değil. Önceliği çocuk, hamile kadınlar ve yaralılara veriyoruz" dedi.Mozambik Devlet Başkanı Felipe Nyusi, 100 binden fazla kişinin risk altında olduğunu açıkladı.Mozambik'in komşusu Zimbabve'de ise resmi rakamlara göre en az 98 kişi yaşamını yitirdi, 217 kişiden ise halen haber alınamıyor.Birleşmiş Milletler de kasırga nedeniyle Malavi'de 80 binden fazla kişinin evini kaybettiğini açıkladı.