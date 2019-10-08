Son Dakika Haberleri: "Afrika'nın kapıları Türkiye'ye ardına kadar açılacak"
Son Dakika Ekonomi 'Afrika'nın kapıları Türkiye'ye ardına kadar açılacak'

"Afrika'nın kapıları Türkiye'ye ardına kadar açılacak"

1 saat önce

"Turizmin Davos'u" olarak önceki yıllarda İstanbul'da düzenlenen Dünya Turizm Forumu'nun 2020 Küresel Toplantısı, en az 5 bin kişinin katılımı ve minimum 5 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle 4-6 Mart'ta Etiyopya'da düzenlenecek.

"Turizmin Davos'u" olarak önceki yıllarda İstanbul'da düzenlenen Dünya Turizm Forumu'nun 2020 Küresel Toplantısı, en az 5 bin kişinin katılımı ve minimum 5 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle 4-6 Mart'ta Etiyopya'da düzenlenecek.

İstanbul, Etiyopya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:51 
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