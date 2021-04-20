Afrika'nın parlayan yıldızı: Senegal - Son Dakika

Afrika'nın parlayan yıldızı: Senegal

20.04.2021 11:07

Senegal, çölleri ve kuraklığıyla meşhur Afrika kıtasında yer almasına rağmen tropikal iklimi, kumsalları, kültürel ve ticari zenginliğiyle adeta "kara kıtanın" parlayan yıldızı olarak ön plana çıkıyor.

Senegal, çölleri ve kuraklığıyla meşhur Afrika kıtasında yer almasına rağmen tropikal iklimi, kumsalları, kültürel ve ticari zenginliğiyle adeta "kara kıtanın" parlayan yıldızı olarak ön plana çıkıyor.

Atlas Okyanusu'nun kıyısındaki bir Afrika ülkesi olan Senegal'in, yaklaşık 16 milyon nüfusunun yarısına yakını gençlerden oluşuyor.

Senegal'de günlük hayatın hareketli olduğu saatler genelde güneşin doğduğu ve battığı zaman dilimine rastlıyor. Bunda hava sıcaklığı ve öteden beri gelen alışkanlıkların etkisi büyük. Futbolun tek ümit ve kurtuluş yolu olarak kabul edildiği ülkede hemen hemen her çocuğun üzerinde dünyadaki ünlü futbol takımlarının formaları görülüyor.

Nüfusunun yarısının başkent Dakar'da yaşadığı ülke, tropikal iklimi, kumsalları, kültürel zenginliği ve deniz ticaretindeki limanlarıyla Afrika'da dünyaya açılan stratejik konumuyla ön plana çıkıyor.

Dolmuşlara arka kapıdan binilen ülkede araçların bol süslü oluşu da gözlerden kaçmıyor.

Senegal, ülkenin tamamına yayılan kara yolu ağıyla da kıtasındaki birçok ülkeden çok daha iyi konumda olduğunu gösteriyor.

Türkiye desteğini artırıyor

Senegal'in en büyük stadı Dakar Arena'yı yapan Türkler, hemen yakınlarında ülkeye ikinci bir stat daha kazandırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Türk hayırseverler, nüfusunun yüzde 96'sı Müslüman ülkeye özellikle ramazan ve Kurban Bayramı dolayısıyla da yaptığı yardımları her geçen yıl artırıyor.

Çok sayıda Türk kökenli sivil toplum kuruluşunun yardım organizasyonları gerçekleştirdiği ülkede, sadece Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan yardımlar bile son 5 yılda yaklaşık 10 kat arttı.

Senegal'de Türkiye Maarif Vakfı, TİKA, THY, Yunus Emre Enstitüsünün yanı sıra birçok Türk firması ulaşım, enerji, inşaat, sanayi ve altyapıya yönelik sektörlerdeki yatırımlarıyla ülkenin kalkınmasına destek oluyor.

Afrika'nın parlayan yıldızı: Senegal
Afrika'nın parlayan yıldızı: Senegal
Afrika'nın parlayan yıldızı: Senegal
Afrika'nın parlayan yıldızı: Senegal

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Afrika'nın parlayan yıldızı: Senegal - Son Dakika


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