Afrika'nın ünlü ekonomi dergisinden Türk şirketlerine övgü - Son Dakika

African Business Dergisi'nde, Türkiye'nin son yıllarda Afrika ülkeleriyle yürüttüğü ekonomik ilişkilere yer verilerek kaydedilen ilerlemeye övgüde bulunuldu.

Dergide Nj Ayuk'un imzasını taşıyan "Türk inşaat şirketleri Afrika'nın ilerlemesine yardımcı oluyor" başlıklı yazıda, Türk şirketlerinin Çin'in ardından kıtada önemli altyapı ve üstyapı işlerine imza atan ülkelerin başında geldiği vurgulandı.

Çin'in Afrika'da yüzlerce milyar dolarlık otoyol, demir yolu inşaatı, liman işletmeciliği ve enerji işleri aldığı hatırlatılan yazıda, kıtanın kalkınma alanındaki ihtiyacını karşılayacak bir başka oyuncunun ise Türkiye olduğuna değinildi.

Türkiye'nin inşaat alanında dünyada ikinci konumda olduğu ve son 30 yılda Orta Doğu ve eski Sovyet ülkeleri ile Rusya ve Suudi Arabistan'a odaklandığına yer verilen yazıda, Afrika'dan alınan toplam işlerin şu anda bunların yalnızca yüzde 3-4'ünü kapsadığı hatırlatıldı.

Kıtayla ticaret 23,8 milyar dolara çıktı

Türkiye'nin kıtayla olan ticaretinin 2003 yılında 5,5 milyar dolar iken bugün 23,8 milyar dolara çıkardığı ifade edilen yazıda, Türk Hava Yolları'nın uçtuğu destinasyon sayısını üç katına yükselttiği belirtildi.

Yazıda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 10 yılda kilit dış siyaset insiyatiflerinden biri Afrika'yla özellikle de Sahra Altı Afrika'yla ilişkileri geliştirmek oldu. Erdoğan, Türkiye'nin kıtaya verdiği önemi göstermek için onlarca ülkeyi ziyaret etti." denildi.

Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinin sayısında yaşanan artışa da yer verilen yazıda, kıtada önemli işlere imza atan ve büyük projeleri kazanan şirketlerin isimlerine yer verildi.

Yazıda, söz konusu şirketlere TAV, Yapı Merkezi, Summa, Kalyon ve Limak gibi şirketler örnek verildi.