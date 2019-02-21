Afrika Para-Tekvando Şampiyonası'nda 5 Madalya

Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, Afrika Şampiyonası'nda toplamda 5 madalya kazandı.

Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, Afrika Şampiyonası'nda toplamda 5 madalya kazandı.



Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, şampiyonada kadınlarda 2 altın, erkeklerde ise 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.



Mısır'ın Hurgada kentindeki şampiyonaya 7 sporcuyla katılan milliler, kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ve K44 58 kiloda Gamze Gürdal ile altın madalyaları Türkiye'ye getirdi.



Erkekler K44 75 kiloda Fatih Çelik ve K44 61 kiloda Mahmut Bozteke ikinci olurken, K44 61 kiloda Ali Can Özcan ise 3. sırada kaldı.



Kadın Milli Takımı, takım halinde şampiyonluğa ulaşırken, Türkiye, erkek ve kadın takımlarının topladığı puanlarla genel sıralamada ikinci oldu.

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