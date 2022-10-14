Afrika Sahel ülkelerinin genelkurmay başkanları Cezayir'de güvenlik iş birliği mekanizmalarını görüştü - Son Dakika
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Afrika Sahel ülkelerinin genelkurmay başkanları Cezayir'de güvenlik iş birliği mekanizmalarını görüştü

14.10.2022 00:56
Afrika Sahel ülkelerinin genelkurmay başkanları Cezayir'de güvenlik iş birliği mekanizmalarını görüştü

Ortak Askeri Harekat Komisyonu (CEMOC) üyesi olan Afrika Sahel bölgesi ülkelerinin genelkurmay başkanlarının güvenlik iş birliği mekanizmalarını görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenlediği bildirildi.

Ortak Askeri Harekat Komisyonu (CEMOC) üyesi olan Afrika Sahel bölgesi ülkelerinin genelkurmay başkanlarının güvenlik iş birliği mekanizmalarını görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenlediği bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir, Moritanya, Mali ve Nijer'i içeren CEMOC üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları başkent Cezayir'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada, Cezayir Savunma Bakanlığının çağrısı üzerine gerçekleştirilen toplantının, üye ülkeler arasındaki iş birliğine ve operasyonel koordinasyona yeni bir dinamizm kazandıracak güvenlik iş birliği mekanizmasına yönelik yeni yasa tasarılarının tartışılması ve imzalanmasına tahsis edildiği aktarıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, terör ve suç gruplarının faaliyetlerini kontrol altına almayı ve bunların tehdidi karşısında halkların direnişini güçlendirmeyi amaçlayan planlı çalışmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, toplantı çerçevesinde CEMOC üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları ile bir araya geldi.

Tebbun, Cezayir'in toplantıya katılan bu ülkelerle ilişkilerini özellikle siyasi ve güvenlik istikrarının gerekliliklerinin tesis edilmesine katkıda bulunmak için sürdürdüğü çabaları aracılığıyla bölge halklarının beklentileri düzeyine yükseltmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir'in çabalarının esas olarak dış müdahaleyi reddetme, iç diyaloğu teşvik ve devletlerin toprak bütünlüğünü ve ulusal uyumunu koruma ilkesine dayandığını kaydetti.

CEMOC üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının toplantısı, Fransa'nın "Barkhane" operasyonunu sona erdirmesi ve bölgedeki artan terör faaliyetlerinin gölgesinde güçlerini Mali'den çekmesi üzerine düzenlendi.

Fransa, Mali'deki Barkhane operasyonunda görevli son askeri birimini 15 Ağustos'ta ülkeden çekmişti. Barkhane Operasyonu 9 yıl önce başlamış ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubatta yaptığı açıklamada, operasyonun bu yıl içinde sonlanacağını duyurmuştu.

CEMOC, Nisan 2010'da Cezayir, Mali, Moritanya ve Nijerya tarafından kurulan bir askeri komisyon. Üye ülkelerin bölgedeki güven ve istikrarının korunmasını amaçlayan komisyon, askeri iş birliği ve karşılıklı istihbarat paylaşımı gibi birçok alanlarda ortak çalışmayı hedefliyor. Merkezi Cezayir'de bulunan CEMOC Komisyonu, üye ülkelerin katılımıyla 6 ayda bir toplanıyor.

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Kaynak: AA

Moritanya, Cezayir, Afrika, Güncel, Son Dakika

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