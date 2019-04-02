Son Dakika Haberleri: Afrika Serbest Pazarı İçin Yeterli Sayıya Ulaşıldı

Afrika Serbest Pazarı İçin Yeterli Sayıya Ulaşıldı

52 dakika önce

ADDİS Afrika'yı tek pazar haline getirmeyi amaçlayan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının yürürlüğe girmesi için ihtiyaç duyulan üye ülke sayısına ulaşıldı.

Afrika Serbest Pazarı İçin Yeterli Sayıya Ulaşıldı, System.String[]
ADDİS Afrika'yı tek pazar haline getirmeyi amaçlayan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının yürürlüğe girmesi için ihtiyaç duyulan üye ülke sayısına ulaşıldı.

Afrika Birliği Ticaret ve Sanayi Komiseri Albert Muchanga, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gambiya Meclisi'nin AfCFTA anlaşmasını onaylayarak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ihtiyaç duyulan sayıya ulaşılmasını sağladığını ifade etti.

"Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi pazarı doğmakta." diyen Muchanga, en az 22 üye ülkenin onayının şart koşulduğu anlaşmada gerekli sayısının tamamlanmasıyla bundan sonraki aşamanın gümrük imtiyazları ve menşei kuralları gibi teknik konuların nihayete erdirilmesi olduğunu belirtti.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de geçen yıl mart ayında düzenlenen Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde liderlerin kurulması için imza attığı anlaşma, Afrika'yı tek bir ticari pazar haline getirecek.

Anlaşma sayesinde mal ve hizmetlerin kıta da serbest dolaşımını sağlayacak olan 55 üyeli Afrika Birliği, hayata geçireceği Afrika Pasaportu projesiyle de Afrikalıların başka bir Afrika ülkesine vizesiz girmesine imkan verecek.

AfCFTA anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulduğundan bu yana en fazla ülkenin katılım gösterdiği serbest ticaret bölgesi anlaşması olma özelliğine sahip.

1,2 milyar insanın yaşadığı ve 2,5 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılaya sahip birliğe, üye ülkelerin anlaşmayı uygulamaya geçirmesi halinde kıta, ekonomik entegrasyonda büyük başarı elde etmiş olacak.

Anlaşmayı şimdiye kadar; Gana, Kenya, Ruanda, Nijer, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Gine, Eswatini, Mali, Moritanya, Namibya, Güney Afrika, Uganda, Fildişi Sahili, Togo, Senegal, Sierra Leone, Zimbabve, Mısır, Etiyopya ve Gambiya onayladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:03 Kaynak: AA

Gambiya, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi Son Dakika! AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri Üsküdar'da Seçim Kurulu Önünde Kavga Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 19:55:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrika Serbest Pazarı İçin Yeterli Sayıya Ulaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]