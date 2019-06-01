Son Dakika Haberleri: Afrika sıcakları geldi: Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlığımızı korumak için öneriler
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Afrika sıcakları geldi: Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlığımızı korumak için öneriler

1 saat önce

Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde sıcaklıkların Mayıs - Haziran ayı normalinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. "Afrika sıcakları"nın geldiğine dair alarm verilen bu günlerde sıcaklıkların sağlığa olumsuz etkisinden korunmak için önlem alınması gerekiyor.

Afrika sıcakları geldi: Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlığımızı korumak için öneriler, System.String[]
Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde sıcaklıkların Mayıs - Haziran ayı normalinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. "Afrika sıcakları"nın geldiğine dair alarm verilen bu günlerde sıcaklıkların sağlığa olumsuz etkisinden korunmak için önlem alınması gerekiyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak dünya genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ederken, aşırı sıcaklar solunum güçlüğü ve kalp hastalıkları riskini artırarak ölüm oranlarını olumsuz yönde etkiliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:23 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye, Afrika, Dünya
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