Afrika sıcakları geldi: Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlığımızı korumak için öneriler
1 saat önce
Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde sıcaklıkların Mayıs - Haziran ayı normalinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. "Afrika sıcakları"nın geldiğine dair alarm verilen bu günlerde sıcaklıkların sağlığa olumsuz etkisinden korunmak için önlem alınması gerekiyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:23
'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, geçtiğimiz günlerde sıcaklıkların Mayıs - Haziran ayı normalinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. "Afrika
sıcakları"nın geldiğine dair alarm verilen bu günlerde sıcaklıkların sağlığa olumsuz etkisinden korunmak için önlem alınması gerekiyor.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak dünya genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ederken, aşırı sıcaklar solunum güçlüğü ve kalp hastalıkları riskini artırarak ölüm oranlarını olumsuz yönde etkiliyor.
Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti
Erdoğan'ın imzasıyla Gelibolu Yarımadası "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi
Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor