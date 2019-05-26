Son Dakika Haberleri: Afrika sıcakları geliyor

Afrika sıcakları geliyor

1 saat önce

Hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla sıcaklıklar 5-10 derece artacak.

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Hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla sıcaklıklar 5-10 derece artacak. Sıcaklıklar salı gününden itibaren iç kesimlerde mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:18 
Ekonomi
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