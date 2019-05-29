Afrika sıcakları Malatya'da etkisini hissettirecek
1 saat önce
Türkiye genelinde etkili olan Afrika sıcakları Malatya'da da etkisini hissettirecek.
Türkiye genelinde etkili olan Afrika sıcakları Malatya'da da etkisini hissettirecek. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kentte sıcaklıklar 5-10 derece yükselecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:11 Kaynak: İHA
Konuyla ilgili Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden, başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - MALATYA
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