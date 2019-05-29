Afrika sıcakları Malatya'da etkisini hissettirecek

Türkiye genelinde etkili olan Afrika sıcakları Malatya'da da etkisini hissettirecek.

Türkiye genelinde etkili olan Afrika sıcakları Malatya'da da etkisini hissettirecek. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kentte sıcaklıklar 5-10 derece yükselecek.



Konuyla ilgili Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden, başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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