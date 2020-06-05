Afrika sıcakları narenciye meyvelerini kuruttu

Mersin'in Erdemli İlçe Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, geçtiğimiz haftalarda yaşanan Afrika sıcaklarının narenciyede ve özellikle limonda ürün kaybına neden olduğunu söyledi. Üreticilerin ürün kaybının artmasından endişe duyduğunu ifade eden Şahin, zarar gören çiftçilerin su, elektrik faturası ve kredi borçlarının ertelenmesi ya da faizlerinin silinmesini talep ettiklerini belirtti.



Aynı zamanda ziraat mühendisi olan Şahin, "Geçen haftalarda yurdumuzu kasıp kavuran sıcak hava dalgası elbetteki bölgemizi etkiledi. Erdemli'de de narenciye bahçelerine zarar verdi. Şu anda limonun başkenti Erdemli'deyiz. Bizim bölgemizde 'yediveren' cinsi limonlarımız mevcut. Yani 12 ay ağaçlarımızda limon görebiliyorduk. Ancak böyle bir zarar oluştu" dedi.



Çiçeklenme döneminin olumsuzluklarla geçtiğini anlatan Şahin, "Nisan ayında başlayıp mayıs ayında devam eden çiçeklenme döneminde çok büyük olumsuzluklar yaşadık. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının açılmasından dolayı gündüz 40-45 dereceye kadar sıcaklığın çıkmasından dolayı narenciye bahçelerimiz çok büyük ağır zararlar gördü" diye konuştu.



"Borçlar ertelensin ya da faizleri silinsin"



Yetkililerden üreticilerin su, elektrik faturası ve kredi borçlarının ertelenmesi ya da faizlerinin silinmesini beklediklerini dile getiren Şahin, "Yeni sene için yüzde 30 verim kaybının da olacağını düşünerek, Erdemli'deki çiftçilerimiz bundan çok zarar görecek. Yüzde 30 zarara uğrayan çiftçilerimizin en azından tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizinin silinmesini ya da borçlarının ötelenmesini talep ediyoruz. Sesimizin ulaştığı herkese bu derdimizi anlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Şahin, çiftçilere ağaçlarını susuz bırakmamaları tavsiyesinde de bulundu.



"Meyveler halen dökülmeye devam ediyor"



Üretici Akif Kar ise, her türlü mücadeleye rağmen meyve dökülmelerinin devam ettiğini söyledi.



Kar, "Geçen yıl bahçemden 20-25 ton ürün aldım. Geçen haftalardaki Afrika sıcaklarından dolayı yüzde 30-40 dolayında firemiz görünüyor. Meyveler halen dökülmeye devam ediyor. Ağaçları sık sık sulamamız gerekiyor ama suladığımız halde dökülme devam ediyor" dedi. - MERSİN