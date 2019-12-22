Afrika ülkeleri 74 yıllık Fransız sömürge parası CFA frangını bırakıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afrika ülkeleri 74 yıllık Fransız sömürge parası CFA frangını bırakıyor - Son Dakika Dünya

Afrika ülkeleri 74 yıllık Fransız sömürge parası CFA frangını bırakıyor

6 saat önce

Afrika ülkeleri 74 yıllık Fransız sömürge parası CFA frangını bırakıyor. Eko sadece, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyesi Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo'da kullanıma sokulacak

Afrika ülkeleri 74 yıllık Fransız sömürge parası CFA frangını bırakıyor, System.String[]

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fildişi Sahili'nin en büyük kenti Abidjan'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyesi 8 ülkenin CFA frangı konusunda reform kararı aldığını, 1945'ten bu yana kullandıkları CFA frangını gelecek yıldan itibaren kullanmayacaklarını belirtti.


"UEMOA ülkeleri, CFA frangını bırakarak eko para birimine geçecek." diyen Ouattara, 8 ülkenin ayrıca Fransa Merkez Bankası ve hazinesi ile teknik bağlarını keserek, yeni para birimini kendilerinin yöneteceğini vurguladı.

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Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanı, Fransa, Afrika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:19 
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