Afrika ülkeleri, Ebola salgını nedeniyle acil toplanıyor - Son Dakika
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Afrika ülkeleri, Ebola salgını nedeniyle acil toplanıyor

06.10.2022 14:53
Afrika ülkeleri, Ebola salgını nedeniyle acil toplanıyor

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Ebola virüsünün yayılması nedeniyle Afrikalı bakanların Uganda'da toplanacağını söyledi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Ebola virüsünün yayılması nedeniyle Afrikalı bakanların Uganda'da toplanacağını söyledi.

Africa CDC Direktörü Ahmed Ogwell, haftalık basın toplantısında, 12 Ekim'de Dünya Sağlık Örgütü iş birliğinde yapılması planlanan acil toplantıya, daha önce virüsten ötürü çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Sierra Leone, Gine ve Liberya gibi ülkelerden de katılım sağlanacağını ifade etti.

Ogwell, önlemlerin yanı sıra toplantıda sınır geçişi güvenliğinin de ele alınacağını belirterek diğer katılımcıların Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya, Ruanda ve Tanzanya olacağını aktardı.

Uganda'da son bir haftada vaka sayılarında ve ölümlerde artış yaşandığına dikkati çeken Ogwell, teyit edilmiş 43 vaka olduğunu, şüpheli ve teyit edilmiş ölü sayısının ise 30'a çıktığını kaydetti.

Ogwell, ülkede 867 kişinin temaslı olarak takip edildiğini söyledi.

Uganda'da ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Kaynak: AA

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika ülkeleri, Ebola salgını nedeniyle acil toplanıyor - Son Dakika

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