Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarını 2021'de alacak - Son Dakika

Afrika ülkelerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına 2021 itibarıyla erişebilecekleri bildirildi.

Afrika Birliği'nin özel elçisi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü adayı Ngozi Okonjo-Iweala ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, başkent Abuja'da basına kapalı görüştü.

Okonjo-Iweala, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerin, Kovid-19 aşılarına 2021 Ocak sonu itibarıyla erişebileceklerini belirtti.

Okonjo-Iweala, "Dünya'da bir kişide Kovid-19 virüsü olsa bile hiç kimse güvende değildir. İşte bu yüzden daha fakir ülkeler ile Nijerya gibi düşük-orta gelirli ülkeler bunu (Kovid-19 aşısı) olabildiğince çabuk almalı." değerlendirmesini yaptı.

Kıtada, aşıların ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağını kaydeden Okonjo-Iweala, daha sonra önceliğin yaşlılar ve kronik hastalar olacağını ifade etti.

Okonjo-Iweala, Kovid-19 aşılarının, yoksul ve gelişmekte olan ülkelere hızlı ve uygun şekilde dağıtılmasını sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü, Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu ve uluslararası toplumunun iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 320 bini aştı, virüs nedeniyle 55 bine yakın kişi yaşamını yitirdi.