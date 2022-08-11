Afrika'da görevli Türk büyükelçiler, Afrika Evi'nde buluştu - Son Dakika
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Afrika'da görevli Türk büyükelçiler, Afrika Evi'nde buluştu

11.08.2022 12:18

AFRİKA ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçiler ve eşleri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde bir araya geldi.

AFRİKA ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçiler ve eşleri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde bir araya geldi.

13'üncü Büyükelçiler Konferansı için Ankara'ya gelen 20'den fazla Afrika ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçi ve eşleri, Altındağ ilçesindeki Afrika Evi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Misafirler, Afrika ülkelerine ait ürünleri inceledi ve Afrika Evi'ne ilişkin sunumu izledi. Afrika Evi Koordinatörü Zeliha Sağlam, büyükelçi ve eşlerine eşlik ederek ürünler hakkında bilgilendirme yaptı. Sağlam, Emine Erdoğan'ın yürüttüğü projeyle Afrikalı kadınların ürettiği emeği ürünlerin kar amacı gütmeden satışa sunulduğunu, elde edilecek gelirlerin Afrikalı kadınlara gönderileceğini söyledi.

'AFRİKA GELECEĞİN KITASI 'Tanzanya'da görevli Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'deki Afrika imajını değiştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Afrika denilince genellikle akla yoksulluk geliyor, Afrika denilince akla açlık geliyor. Evet, bu bir Afrika gerçeği ama Afrika'nın tek gerçeği bu değil. Afrika, binlerce kabilenin yaşadığı, çok dilli, çok kültürlü, çok zengin bir kıta aynı zamanda. Afrika'yı bazen tek bir ülke gibi değerlendirmek, aslında doğru değil. Afrika, 50'den fazla ülkesiyle çok geniş ve özel bir kıta. Türkiye'nin Afrika'daki varlığını, Afrika ülkelerinin Türkiye ilişkisini arttırmaya çabalıyoruz. Son 10 yılın grafiğine baktığımızda ticaretimizin karşılıklı olarak arttığı, elçiliklerimizin arttığı, gidiş gelişlerin, turizmin hayatın her alanındaki ilişkinin olumlu yönde gittiğini görüyoruz. Afrika geleceğin kıtası. İngilizce, Fransızca, İspanyolca öğrenmeye çalışıldığı kadar Afrika dillerini öğrenmeyi, Afrika'yı da gündemimize almalıyız. Özellikle akademik çalışmalarda kariyer anlamında da Afrika'yı bundan sonra çok daha fazla duyacağımız, Afrika'nın farklı farklı ülkelerini duyacağımız bir dönem olacak" diye konuştu.'ETİYOPYA'DA TÜRK DİZİLERİNİ BİLİYORLAR'Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Türkiye'nin Afrika'ya verdiği önemi görmekten memnun olduğunu söyleyerek, "Çeşitli görüşmelerde sadece Avrupa veya Orta Doğu değil Afrika da ön planda tutuldu. Afrika'yı genelleştirmek de yanlış bir şey. 54 ülkeden oluşan büyük bir kıta. Afrika'nın kendine özgü politikalarına Türkiye çok önem veriyor ve saygı gösteriyor. Türkiye de Afrika'da çok büyük saygı görüyor. Etiyopya'ya tayin olduğumda eş dost herkes 'Habeşistan' diyordu. Kimse Etiyopya'ya gitmemişti ama tarihten dolayı bir dostluk var. Çok ciddi bir yakınlık var. Orada bizi çok seviyorlar. Dizilerimizden bahsediliyor, hepsini biliyorlar. Kültürümüz çok aynı, aile ortamı ve yaşlılara saygı olarak. Bu temel üzerinden de siyasi ve ekonomik olarak da çok ciddi işler yapabiliyoruz. Orada Çin'den sonraki en büyük 2'nci yatırımcıyız" açıklamasında bulundu.

Büyükelçiler ve eşlerine Afrika Evi tarafından basılan 'Afrika Atasözleri' ve Emine Erdoğan'ın 'Afrika Seyahatlerim' kitabı hediye edildi.


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Guatemala Dışişleri Bakanı Flores: 'Türkiye, Guatemala'nın stratejik ortağı ve dostudur' Guatemala Dışişleri Bakanı Flores: 'Türkiye, Guatemala'nın stratejik ortağı ve dostudur' Türkiye'nin Afrika büyükelçilerinden Afrika Evi'ne ziyaret Türkiye'nin Afrika büyükelçilerinden Afrika Evi'ne ziyaret
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Emine Erdoğan, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'da görevli Türk büyükelçiler, Afrika Evi'nde buluştu - Son Dakika

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