Afrika ülkelerinin büyükelçileri Tokat'ta tarihi mekanları gezdi

Afrika ülkelerinin büyükelçileri ile eşleri ve büyükelçilik yetkilileri Tokat'ta tarihi mekanları gezerek bilgi aldı.



Tokat'a ithalat ve ihracat odaklı ticari ilişkileri arttırmak, eğitim olanaklarını araştırmak, kültürel ve turistik özelliklerini yerinde görmek için gelen Afrika'nın Ankara Büyükelçileri ve eşleri kentinin tarihi mekanlarını gezdi. Tarihi Sulu Sokak Çarşısı'nda bulunan müzeler ve tarihi yapıları gezen kafile, mimari özelliği ile Arastalı Bedesten ve Yağbasan Medresesi'ne hayran kaldı. Tokat'lı diplomatlardan birisi olan ve Afrika Genel Müdürü olarak görevine devam eden Büyükelçi Hulusi Kılıç, Afrika Ülkelerinden 22'sinin büyükelçileri, iş adamları ile bir araya getirdiklerine dikkat çekti. Kılıç, Tokatlı iş adamlarının Ankara'da Afrika büyükelçiliklerine gittiklerinde artık bir kapılarının olduğunu belirterek, "Bu kapılar iş adamlarımıza açık olacak. İş adamlarımız bu büyükelçilere giderek birebir yüz yüze görüşecek, bilgi alacak o ülkeleri ziyaret edecek. Bu işler böyle oluyor bundan sonra güzel bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Bugün Tokat için tarihi bir gün, ilk defa Afrika'dan böyle kalabalık bir üst düzey yetkililer geliyor. Büyükelçi demek Türkiye'deki o ülkenin cumhurbaşkanı demektir" dedi.



Tokat'la Nijer arasında tarım alanında benzerlik



Kongo Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba, Tokat'a ziyaretlerinin ilk adım mahiyetinde olduğunu ifade ederek, "Tokat'ta yapacaklarımız başaracaklarımız anlamında bizim önümüzde bu ilk adımdan sonra atılacak çok adımlar, gidecek uzun bir yol var. Tokat'ın gelişmiş bir tarımı var. Afrika'da bizde üretimimiz artırmak için teknolojilerin kullanımına çok önem veriyoruz. Müzede dikkatimizi çeken yerler mimari oldu. Biz de ülkemize götüreceğimiz taklit edeceğimiz şeylerden bir tanesi de bekli bu binalar olabilir" dedi.



Nijer Büyükelçilisi Salou Adama Gazibo, Tokat'la Nijer arasında tarım alanında çok büyük benzerlikler olduğuna fark ettiğini ifade ederek "Nijerle Tokat arasındaki tarım benzerliğinden dolayı Nijer ve Türk Tarım Bakanlığını irtibata geçirmek istiyorum. Gezinin sonunda eminim ki izlenimlerim çok daha güzel olacak" diye konuştu.



Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle gerçekleşen geziye Demokratik Kongo, Gabon, Gana, Güney Sudan, Benin, Fas, Gine, Fildişi Sahili, Burkina, Cezayir, Somali, Zambiya, Kenya, Ekvator, Kongo, Angola, Kamerun, Mali, Libya, Güney Afrika, Çad, Nijer ülkelerinin temsilcileri katıldı. - TOKAT