Afrika ülkeleriyle ilişkiler öğrencilerle canlandırılabilir

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Afrika da Türkiye'nin ticaret yaptığı ve iş hacmini artırmak istediği rotalardan birisi. Trabzon'da öğrenim gören Afrikalı öğrenciler bu konuda önemli bir işbirliği aracı olabilir." dedi.

Hacısalihoğlu, kendisini ziyaret eden Trabzon Afrikalı Öğrenciler Derneği Başkanı Alassane Zongo ve beraberindeki üyelerle bir süre sohbet etti.

Afrika ile ticari ilişkiler konusunda bilgilendirmede bulunan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Çeşitli ülkelere yaptığımız iş gezilerinde oradaki yatırım fırsatlarını görüyor ve iş adamlarımızı yönlendiriyoruz. Ayrıca karşılıklı ticaretin ve işbirliğinin gelişmesi için çeşitli protokoller imzalıyoruz. Afrika da Türkiye'nin ticaret yaptığı ve iş hacmini artırmak istediği rotalardan birisi. Trabzon'da öğrenim gören Afrikalı öğrenciler bu konuda önemli bir işbirliği aracı olabilir."

Hacısalihoğlu, ayrıca çeşitli bölümlerde okuyan Afrikalı öğrencilere yönelik de ticaret ve iş dünyası hakkında yetiştirmek için iş yapma modelleri ve ticaretle ilgili çeşitli eğitim programları düzenleyebileceklerini vurguladı.

"Trabzon'da 165 Afrika kökenli öğrenci eğitim görüyor"

Alassane Zongo ise 2016 yılında kurulan derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunarak, Trabzon'da 165 Afrika kökenli öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrencilerin uyumlarını kolaylaştırmak istediklerini aktaran Zongo, şunları kaydetti:

"Amacımız hem Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrencilerin uyumlarını kolaylaştırmak hem de ülkelerimizle Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla Trabzon'da Afrika günleri düzenledik ve ülkelerimizin kültürlerini tanıttık. Şimdi amacımız ülkelerimizin büyükelçilerini Trabzon'a getirmek ve bir forum düzenlemek. Karşılıklı yatırım fırsatlarını değerlendirmek."