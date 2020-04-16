Afrika ülkesi Esvatini'de Kovid-19'dan ilk ölüm - Son Dakika

Afrika ülkesi Esvatini'de Kovid-19'dan ilk ölüm

Afrika ülkesi Esvatini'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Afrika ülkesi Esvatini'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. Sağlık Bakanı Lizzie Nkosi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylemeliyim ki Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Nkosi, vakanın 53 yaşında bir erkek olduğunu ve dün gece tedavi edildiği hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Ülkedeki Kovid-19 vakalarıyla ilgili bilgi de veren Nkosi, "Bugüne kadar 17 vaka tespit edildi ve bunların 8'i iyileşti. Diğerlerinin tedavisi sürüyor." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm

İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız

10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı

Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi

Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim

Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi

BM'den koronavirüsün çocuklara etkisi hakkında rapor: Yüz binlerce çocuk ölebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı

Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü

ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı