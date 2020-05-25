Afrika ülkesi Morityus'ta 13 gün sonra yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Yaklaşık 1,2 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın turizm merkezlerinden biri olan Morityus, gelişmiş sağlık sistemiyle öne çıkıyor.

Morityus Sağlık Bakanlığı , 12 Mayıs'ta, salgının başından bu yana 332 vaka tespit edildiğini, bunlardan 10'unun hayatını kaybettiğini, kalanların da iyileştiğini açıklamıştı.

Böylece ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 334'e yükseldi.

Kovid-19'la mücadele için kurulan komitenin başkanı Dr. Zouberr Joomaye, " Hindistan 'dan 9 Mayıs'ta getirilen 149 Morityuslunun 2'sinde Kovid-19 belirlendi." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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