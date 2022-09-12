Çatışmalar ve saldırılardan kaçan 9 bin kişinin evine döndüğünü açıklayan Saravia, "Artık tüm köylerde bölge sakinleri var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mozambik, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mozambik'te çatışmalardan kaçan 9 bin kişi evlerine döndü - Son Dakika

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