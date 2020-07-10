Afrika ülkesi Namibya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm - Son Dakika

Namibya'da 12 bin 624 Kovid-19 testi yapılırken 615 kişide virüs tespit edildi, 25 kişi iyileşti.

Bakan Shangula, "Hastamızın solunum güçlüğü ve böbrek yetmezliği şikayetleri vardı." dedi.

Sağlık Bakanı Kalumbi Shangula, hayatını kaybeden Walvis Bay isimli Kovid-19 hastasının 45 yaşında olduğunu açıkladı.

Güney Afrika ülkelerinden Namibya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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