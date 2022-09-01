Zimbabve'de kuraklık nedeniyle yabani hayvanlar farklı bölgelere naklediliyor - Son Dakika
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Zimbabve'de kuraklık nedeniyle yabani hayvanlar farklı bölgelere naklediliyor

01.09.2022 15:53
Zimbabve'de kuraklık nedeniyle yabani hayvanlar farklı bölgelere naklediliyor

Afrika ülkesi Zimbabve'de kuraklık nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 hayvanın başka bölgelere nakledildiği bildirildi.

Afrika ülkesi Zimbabve'de kuraklık nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 hayvanın başka bölgelere nakledildiği bildirildi.

Zimbabve Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Kurumu Sözcüsü Tinashe Farawo, basına yaptığı açıklamada, 400 fil, 2 bin antilop, 70 zürafa, 50 zebra, 10 aslan ve 10 vahşi köpeğin de aralarında bulunduğu hayvanların konvoy halinde ülkenin kuzeyine nakledildiği bilgisini paylaştı.

Farawo, atılan bu adımla yaban hayvanlarının korunmasının amaçlandığını belirtti.

İnsan nüfusu nedeniyle yaban hayatının tehlike altında olduğuna dikkati çeken Farawo, kuraklık ve avcılığın hayvanların yaşam alanlarını kısıtladığını söyledi.

Zimbabve'de son 60 yılda ilk kez hayvanlar toplu olarak başka bir bölgeye naklediliyor.

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Kaynak: AA

Zimbabwe, Afrika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zimbabve'de kuraklık nedeniyle yabani hayvanlar farklı bölgelere naklediliyor - Son Dakika
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