Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı - Son Dakika
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Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı

26.07.2022 13:58
Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı

Yüksek enflasyonla boğuşan Afrika ülkesi Zimbabve, yerli para birimini dolara karşı güçlendirmek amacıyla altın para bastı. Her biri bir ons (31,1 gram) altın içeren 2 bin altın paranın ticaretteki likit ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Zimbabve, dolarla mücadele için 'altın para' bastı. Zimbabve Merkez Bankası, her biri bir ons (31,1 gram) altın içeren 2 bin altın paranın bankalara dağıtıldığını duyurdu.

TİCARETTEKİ LİKİT İHTİYACINI KARŞILAMASI BEKLENİYOR

Yüksek enflasyondan ötürü halkın yerel para birimini kullanmaktan kaçındığı ülkede, yeni altın paraların ticaretteki likit ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

ÜRETİM MALİYETİ OLARAK YÜZDE 5'LİK PAY EKLENDİ

İsteyenlerin bankada ya da evde tutabileceği altın paralar, Zimbabve'de üretiliyor. Paralara kendi değerleri dışında üretim maliyeti olarak yüzde 5'lik bir pay daha eklendi.

FAİZ YÜZDE 200'E ULAŞTI

Faiz oranlarının yüzde 200'e ulaştığı ülke, enflasyondan ötürü yıllardır paradan sıfır atmak ya da yeni banknotlar basma yoluna başvuruyordu. Zimbabve, 2020 yılında 19 ton, 2021 yılında ise 30 ton altın üretimi yapmıştı.

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Zimbabve, dolarla mücadele için 'altın para' bastı Zimbabve, dolarla mücadele için 'altın para' bastı

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Son Dakika Finans Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı - Son Dakika


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