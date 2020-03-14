Afrika Uluslar Kupası elemeleri ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Afrika Uluslar Kupası elemeleri ertelendi - Son Dakika Spor

Afrika Uluslar Kupası elemeleri ertelendi

6 saat önce

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eleme müsabakalarının bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Afrika Uluslar Kupası elemeleri ertelendi, System.String[]

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eleme müsabakalarının bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesine karar verildiği belirtildi.


Elemelerde üçüncü ve dördüncü hafta müsabakaları, 25-31 Mart tarihlerinde yapılacaktı. Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.


Futbol, Afrika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:04 
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