Afrika Uluslar Kupası'nda final günü: Senegal - Cezayir

Cezayir
ve Senegal
; biri Afrika’nın en kuzeyinde, diğeri en batısında iki farklı ülke, iki farklı kültür… En büyük ortak noktaları ile Fransızlar tarafından uzunca yıllar sömürülmeleri. Bu iki devlet, bu akşam Afrika’nın en kuzeydoğusunda, Mısır’da 32. Afrika Uluslar Kupası’nı kazanmak için mücadele edecekler.
Grup aşaması
Her iki ülkede, dörder takımdan altı grubun olduğu kupada C Grubu’nda yer almıştı.
Cezayir ile Senegal, gruplardaki ikinci maçlarda birbirleriyle karşılaştılar. Düşük tempolu oynanan ve seyircilere pek keyif vermeyen maçta Cezayir, rakibini Mohamed Youcef Belaili’nin tek golüyle mağlup etmişti. Golün asisti, Galatasaray’lı Sofian Feghouli’ye aitti. Kuzey Afrika
temsilcisi, gruptaki diğer iki maçını da kayıpsız geçip, üçte üç yaparak son 16 turuna kaldı. Cezayirliler; Kenya’yı 2-0, Tanzanya’yı ise 3-0 mağlup etti ve grup aşamasını gol yemeden tamamladı.
Finalde karşılaşacağı rakibine gruplarda tek golle mağlup olan Senegal, C Grubu’ndaki diğer iki rakibiniyse rahat geçti. Teranga Aslanları; ilk maçta Tanzanya’yı 2-0, grubun son maçında ise Kenya’yı 3-0’la geçiyordu.
Son 16 ve sonrası
Senegal; son 16, çeyrek final ve yarı finalde kalesinde gol görmeden finale yürüdü. Batı Afrikalılar, son 16’da Uganda’yı Liverpool’lu Sadio Mané’nin golüyle geçti. Çeyrek finalde rakip Benin’di. Yine tek golle geçilen Benin maçında ağları havalandıran isim Merseyside’ın mavi yakasında forma giyen, Everton’lı Idrissa Gueye’ydi. Final öncesi Senegallilerin son rakibi Tunus
oldu. Golsüz sona eren 90 dakikanın ardından uzatmaya giden maçta Tunuslu Dylan Bronn’un kendi kalesine attığı gol, Senegal’in final bileti anlamına geldi.
Cezayir’in grup aşaması sonrası ilk rakibi Gine’ydi. 3-0’la rahat bir galibiyet alan yeşil-beyazlıların goller Belaili, Riyad
Mahrez ve Adam Ounas’tan geldi. Çeyrek finalde Cezayir’in çok daha zorlu bir rakibi vardı: Fildişi Sahili. Maçın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi. Sofian Feghouli’nin golüne karşılığı Jonathan Kodjia vermişti. Yarı finalisti penaltılar belirledi. Mağripliler, yarı finalde Nijerya’yla karşılaştılar. Nijeryalı William Troost-Ekong’un kendi kalesine attığı gol, Cezayir’i öne geçirse de Odion Ighalo’nun golü eşitliği sağladı. Ancak 90+5’te mükemmel bir frikik golü atan Riyad Mahrez, vatandaşlarını sevince boğuyor ve ülkesini finale taşıyordu.
16. ve en önemli karşılaşma
Cezayir ile Senegal, bundan önce 15 kez karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların yedisi resmi mücadele, sekiziyse dostluk maçıydı. Beş maç eşitlikle sona ererken altı maçı Cezayir, dört maçı ise Senegal kazandı. Ancak bu 15 mücadelenin hiçbiri bu akşam oynanacak kadar önemli değildi.
Kuzey Afrikalılar ile Batı Afrikalılar, bu akşam TSİ 22:00’de Mısır’ın başkenti Kahire’de, Afrika’nın en büyüğü olmak için karşılaşacaklar.