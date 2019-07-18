Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı: Senegal - Cezayir maçı hakkında bilmeniz gereken her şey
1 saat önce
Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı, Senegal ile Cezayir arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.
Cezayirliler ve Senegallilerin yoğunlukla yaşadığı Fransa'da güvenlik önlemleri alındı.
Oyuncuların çoğu Fransız alt yapısından geliyor
Mısır
'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika
Uluslar Kupası'nda Senegal
ile Cezayir
final müsabakasında karşılaşacak.
Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen organizasyonda, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire
Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de sahaya çıkacak. Güney
Afrikalı hakem Victor Gomes
'in yöneteceği mücadele, Smart Spor
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kanalından naklen yayınlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:52
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