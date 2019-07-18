Son Dakika Haberleri: Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı: Senegal - Cezayir maçı hakkında bilmeniz gereken her şey
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Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı: Senegal - Cezayir maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

1 saat önce

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı, Senegal ile Cezayir arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak. Cezayirliler ve Senegallilerin yoğunlukla yaşadığı Fransa'da güvenlik önlemleri alındı. Oyuncuların çoğu Fransız alt yapısından geliyor

Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı: Senegal - Cezayir maçı hakkında bilmeniz gereken her şey, System.String[]
Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile Cezayir final müsabakasında karşılaşacak.

Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen organizasyonda, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de sahaya çıkacak. Güney Afrikalı hakem Victor Gomes'in yöneteceği mücadele, Smart Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor kanalından naklen yayınlanacak.
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Cezayir, Senegal, Afrika, Mısır, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:52 
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