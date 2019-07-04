Son Dakika Haberleri: Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor
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Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

1 saat önce

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan son 16 turunda yarın oynanacak Fas-Benin ve Uganda-Senegal maçları ile devam ediyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor, System.String[]

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan son 16 turunda yarın oynanacak Fas- Benin ve Uganda- Senegal maçları ile devam ediyor. 
Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak olan son 16 turunun ilk maçı Fas ve Benin arasında yarın TSİ 19.00'da oynanacak. Fas, grupta oynadığı 3 maçı da 1-0'lık sonuçlarla kazanırken Benin grup aşamasını 3 beraberlikle tamamladı.
Günün diğer karşılaşması ise Uganda ve Senegal arasında TSİ 22.00'de yapılacak. Kadrosunda Mane, Koulibaly, Gueye, Balde ve Sarr gibi yıldızları barındıran Senegal, şampiyonluk adaylarının başında geliyor.


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:29 Kaynak: DHA
Senegal, Afrika, Fas, Spor
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