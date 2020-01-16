Afrika Uluslar Kupası yeniden kışın düzenlenecek - Son Dakika
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Afrika Uluslar Kupası yeniden kışın düzenlenecek

6 saat önce

2019 Afrika Uluslar Kupası, temmuz ayında Mısır’da düzenlenmiş ve Cezayir’in şampiyonluğuyla noktalanmıştı.

Afrika Uluslar Kupası yeniden kışın düzenlenecek, System.String[]

2019 Afrika Uluslar Kupası, temmuz ayında Mısır’da düzenlenmiş ve Cezayir’in şampiyonluğuyla noktalanmıştı. Ancak turnuvaya sıcak havalar ve bu nedenle düşen oyuncu performansları ile oyun kalitesi damga vurmuştu.

Maçların yaz aylarında oynanmasının sebebi, Afrikalı futbolcuların Avrupa’da sezon devam ederken takımlarından ayrılmak durumunda kalmaları ve bunun önüne geçilmek istenmesiydi.

2021 Afrika Uluslar Kupası ise Kamerun’da düzenleniyor. Orta Batı Afrika’da yer alan ülkede yaz aylarında hava sıcaklıkları, Mısır’dakinin dahi üzerine çıkabiliyor. Dolayısıyla Kamerun Futbol Federasyonu, turnuvanın kış aylarında düzenlenmesini istemişti. Bu istek karşılık buldu.

2021’deki organizasyon 9 Ocak ile 6 Şubat arasında düzenlenecek. Bazı futbolcular kulüp takımlarını yalnız bırakacaklar ancak birçok yetkili, organizasyonun kış aylarında yapılmasının futbolcu sağlığı açısından doğru olduğunu düşünüyor.

Cezayir, Afrika, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:14 
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