Afrika ve Amerika'dan getirdiği ağaçları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Afrika ve Amerika'dan getirdiği ağaçları sanat eserine dönüştürüyor

14.04.2021 19:07

Afrika ve Amerika'dan getirdiği ağaçları sanat eserine dönüştürüyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden Eyüp Caner Cengiz, Afrika ve Amerika'dan getirttiği ağaçlarla birlikte yaklaşık 10-15 çeşit ağaç türünü sanat eserine dönüştürüyor.

Afrika ve Amerika'dan getirdiği ağaçları sanat eserine dönüştürüyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden Eyüp Caner Cengiz, Afrika ve Amerika'dan getirttiği ağaçlarla birlikte yaklaşık 10-15 çeşit ağaç türünü sanat eserine dönüştürüyor.

Van'da çalışırken yaşanan depremden sonra Tatvan ilçesine yerleşen Eyüp Usta, daha sonra işlerini burada yürütmeye devam etti. Küçük bir atölyede mesleğini icra eden Eyüp Caner Cengiz, özel talep üzerine tekne ve yatların iç dekorasyonunu da yapıyor. Yine birçok cami minberinin işlemelerini yapan Cengiz, yaklaşık 40 yıldır bu mesleği icra ettiğini söyledi.

Avrupa'dan ve Afrika ülkelerinden özel olarak getirdiği ağaçları işlediğini söyleyen Eyüp Caner Cengiz; tablo, hediye kutuları, iç dekorasyon, üfleme cam, araç içi modifiye, sedef kakma gibi birçok alanda üretim yaptığını da belirtti. Eyüp Caner Cengiz, "Van'da başlayan el sanatı merakım 17 yaşında başladı. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda farklı sanatlarda gördükçe ilgi duymaya başladım. Sadece ilgi duymamla kalmadı, ustalarını bularak, çalışmalar yaparak kendimizi geliştirme yoluna gittik. Zamanla bu bizim işimiz oldu. Bitlis'e ailemle gelişim, 2011'de Van depreminde atölyemin hasar görmesi, yıkılması sonucu oldu. Bitlis'in Tatvan ilçesine gelmeye karar verdik. O tarihten bu yana burada ikamet ederek bu işleri icra etmekteyim" dedi.

Cengiz, Türkiye'nin farklı yerlerinde özel siparişler aldığını ve özgün çalışmalar yaptığını belirterek, "Genelde kişiye özel çalışmalar oluyorum. Özgün çalışma dediğimiz, ağırlıklı ahşap çalışıyoruz. Tabi ki farklı materyallerle, sedef, kaplamalarla da zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında cam işlemeleri de olabiliyor. Mesela, üfleme camda yapmaktaydım. Genelde ev içi dekorasyonlar, yat içi dekorasyonu, araç içi modifiye yapıyorduk. Tabi bunlar daha özgün çalışmalar olduğu için burada alan çok genişliyor ister istemez. Cam, ahşap, taş ve metal işlediğimiz zamanlar oluyor. Zenginlik bakışı açısından bir tek ürüne bağlı kalmaksızın farklı ürünler de ekleyerek bunu daha da zengin bir görsele dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cengiz, mesleğin yaşatılması için değişik zamanlarda birçok kez kurslar düzenlediğini de söyleyerek, "Bu mesleğin geleceğe aktarılması ve ekip olabilmesi için eleman yetiştirilmesi gerekiyor. Bu elemanlar da kolay yetişmiyor. Memleketimizin bu sanatlarla tanınmasını isterdim. Bölgeye geldiğimiz günden beri Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle 2 dönem kurs açtık. Faydalı olduğuna inanıyorum. Yetiştirdiğim 130 eleman var. Bunlar şu anda Türkiye'nin her yerine yayılmış durumda" diye konuştu.

Yaptığı özgün çalışmalar sayesinde Türkiye'de birçok kişi tarafından tanındığını söyleyen Cengiz, müşterilerinin kendilerine referans olduğunu, diğer arkadaşlarına önermesi yoluyla yeni müşteriler edindiğini sözlerine ekledi. Cengiz, "Daha önce ki atölye çalışmalarımda İstanbul'da bulunan, beni yetiştiren ve bilen hocalarım aracılığıyla paslaşma usulü müşteri aktarıyorlar. Bizi bilen zaten arıyor" şeklinde konuştu.

Afrika ve Amerika'dan getirdiği ağaçları sanat eserine dönüştürüyor
Afrika ve Amerika'dan getirdiği ağaçları sanat eserine dönüştürüyor
Afrika ve Amerika'dan getirdiği ağaçları sanat eserine dönüştürüyor
Afrika ve Amerika'dan getirdiği ağaçları sanat eserine dönüştürüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Bitlis, Tatvan, Afrika, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Afrika ve Amerika'dan getirdiği ağaçları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


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