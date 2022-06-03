Afrika ve Asya'da 46 tropikal büyükşehirdeki hava kirliliğinde ciddi artış kaydedildi

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada, Afrika ve Asya'daki tropikal 46 büyükşehirde hava kirliliğinin ciddi oranda arttığı tespit edildi.

The Guardian'ın haberine göre, uydu görüntüleriyle yapılan bir araştırmada Afrika ve Asya'da hızla büyüyen tropikal şehirlerdeki hava kirliliği incelendi.

Araştırmada, 2050 itibarıyla 50 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapması beklenen 46 tropikal büyükşehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde olduğu belirtildi.

Afrika, Asya ve Ortadoğu'daki mega kentlerdeki hava kirliliğinin artmasının 2005 ve 2018 arasında yıllık yaklaşık 180 bin kişinin ölümünde etkili olduğu tahmin edildi.

Söz konusu şehirlerdeki hava kirliliğinin temel sebepleri arasında ise taşımacılık ve sanayi faaliyetleriyle şehir yakınlarındaki tarım alanlarında gübre kullanımı ve buralarda anız yakılması öne çıktı.

Çin ve Hindistan gibi dünyanın en kalabalık kentlerine sahip ülkelerinde ise kömür yakıtı kullanılan enerji santrallerinin önde gelen kirlilik kaynağı olduğuna işaret edildi.

Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi'nden bilim insanı Mark Parrington, uyduların yeryüzünün ulaşılması en zor alanları dahil olmak üzere hava kirliliği bilgilerinin de içinde olduğu günlük yaklaşık 800 milyon veri sağladığını kaydetti.