Afrika ve Türk iş insanları İstanbul'da tarımın geleceğini konuşuyor

Afrika Yatırımcılar Toplantısı (African Investors Summit) İstanbul'da başladı. 19 Haziran'a kadar sürecek olan toplantıda Afrika ve Türk iş insanları İstanbul'da tarımın geleceğini masaya yatıracak.

Etkinlikte Afrika'nın 54 ülkesinden ve dünyadan katılımcılar Afrika'daki tarım, gıda ve endüstrinin gelişimini, yaklaşan küresel gıda ve ekonomik krizi ele alacak. Gerçekleştirilen katılımda B2B şeklinde görüşmelerin yanı sıra konferanslar, fuar ve önemli söyleşilerin gerçekleşecek.

Programı düzenleyen Uluslararasi Afrika Yatırımcıları Derneği (AİC) kurucu Genel Başkanı Osman Gümüşkaya, "'Afrika ile el ele, birlikte geleceğe' sloganı ile dünyada ekilebilir alanların neredeyse yüzde 16'sina sahip Afrika Kıtası tarım sektörü için yatırımcılarına büyük fırsatlar sunmaktadır. Özellikle küresel ısınma ve tahıl ambarı olarak görülen Rusya ve Ukrayna ülkelerinin savaşı nedeniyle üretimde alternatif kaynak arayışları bu Kıtayla ilgiyi daha da arttırmıştır. Program, 16-17 Haziran tarihlerinde yerli ve yabancı davetlilerin açılış konuşmaları ile başlayacak ve 2 gün sürecek paneller ve ikili iş görüşmeleri (B2B) şeklinde gerçekleşecektir. Katılım sağlayacak bütün paydaşlara hayırlı olmasını dileriz" dedi.