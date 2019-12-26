Afrika'ya açılan kapı Libya'ya ihracat hedefi 10 milyar dolar

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Libya Temsilcisi Murtaza Karanfil, 2020 için Libya'ya ihracatın yüzde 50'lik artışla 3 milyar dolara yaklaşmasını beklediklerini ifade ederek, "Mısır, Tunus, Cezayir ve Orta Afrika ülkelerine açılan kapı olarak gördüğümüz Libya'nın bu özelliğinin doğru kullanılması halinde 10 milyar dolarlık ihracat rakamını kolayca yakalayabiliriz." dedi.

Karanfil, Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve uluslararası arenada ses getiren "Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı" kapsamında iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Libya'ya hazır giyimden mobilyaya, gıdadan otomotiv yedek parçaları ve yapı malzemelerine kadar farklı kalemlerde ürün ihraç ettiğini aktaran Karanfil, geçen yıl bu ülkeye 1,49 milyar dolarlık ürün ihraç edildiğini bildirdi.

Karanfil, 2019'da Türkiye'nin Libya'ya ihracatının 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşmesini beklediklerini ifade ederek, 2007'den bu yana dış ticaret fazlası verilen Libya'da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 2011'de 748 milyon dolara düşen ihracatın, son yıllarda tekrar yükselişe geçtiğini kaydetti.

2012'den itibaren tekrar yükseliş trendine giren ihracatın 2014'e kadar 2 milyar doları aşan rakamlarla gerçekleştiğini aktaran Karanfil, daha sonra hafif gerileyen ihracatın 2019 ile birlikte tekrar yükselmeye başladığını anlattı.

"Türk müteahhitler, bu pazara tekrar dönmek ve Libya'yı yeniden inşa etmek istiyor"

Murtaza Karanfil, yurt dışında faaliyet gösteren Türk müteahhitleri için Libya pazarının "ilk göz ağrısı" olarak nitelendirildiğini, müteahhitlerin 1972'de uluslararası pazara adım attıkları ilk yerin Libya olduğunu anımsattı.

Söz konusu tarihten bu yana Libya'da Türk müteahhitlerince 29 milyar dolarlık proje üstlenildiğini bildiren Karanfil, Rusya ve Türkmenistan'dan sonra en çok iş üstlendikleri 3. ülkenin Libya olduğunu, yaşanan iç karışıklıklar öncesi Libya'da firmalar tarafından yıllık 4 milyar dolara varan iş hacminin yakalandığını söyledi.

Karanfil, Türkiye Müteahhitler Birliği'nden de bu konuda zaman zaman açıklamalar yapıldığını hatırlatarak, Türk müteahhitlerin bu pazara tekrar dönmek ve Libya'yı yeniden inşa etmek istediğini ifade etti.

"Libya, ticarette dipsiz bir kuyu gibi"

MÜSİAD Libya Temsilcisi Karanfil, 41 yılı kapsayan politik çalkantılardan ötürü pek çok alanda geri kalan ülkenin yeniden yapılanma sürecinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem bu açıdan bizim için çok daha büyük fırsatlar barındırmakta. Yeniden yapılanma sürecinde sanayi için mamul ya da yarı mamul ürünlerden inşaat ve yapı malzemelerine, bebek bezinden ilaca kadar her şeyi ihraç edebiliriz. Önemli yatırım fırsatları barındıran Libya, ayrıca jeopolitik durumundan ötürü ticarette Afrika'ya açılan bir kapı olarak kullanılabilir. Sınır komşuları ile sürekli sınır ticareti içinde bulunan Libya'nın bu durumunun ticaretimize çarpan etkisi olabilir. Dolayısıyla Libya, ticarette dipsiz bir kuyu gibidir. Özellikle Afrika Gümrük Birliği'nin faaliyete geçmesinden sonra Libya ile yapılan ticaretimizde üretim yapı malzemelerinin ticari hacimde bir artışa sebebiyet vereceğine şüphemiz yok."

"2020 ihracatında yüzde 50 artış bekleniyor"

Murtaza Karanfil, Türk hükümetinin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yönelik desteğine değinirken, bu durumun iki ülke arasındaki ticareti doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

Ülkeler arası pozitif ikili ilişkilerin ticareti her zaman olumlu etkilediğini ifade eden Karanfil, şunları kaydetti:

"2020 için Libya'ya ihracatın yüzde 50'lik artışla 3 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Mısır, Tunus, Cezayir ve Orta Afrika ülkelerine açılan kapı olarak gördüğümüz Libya'nın bu özelliğinin doğru kullanılması halinde 10 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayabiliriz. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Libya ekonomisi için açıkladığı büyüme tahmini yüzde 4,27. Türk yatırımcısı ve ihracatçısı için büyük fırsatlar barındıran bu pazar, hükümetimizin sağladığı ortamla iyi değerlendirilmeli."