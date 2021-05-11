Afrika'ya "yağmur" oldular - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurduğu Yağmur Yardımlaşma Derneği ile Filistin, Suriye ve Afrika'da yardıma muhtaç insanlara yardımlarıyla tanınan Zehra Söylemez, eşi Osman Söylemez ile birlikte Ramazan ayında Burundi ve Uganda'da 36 su kuyusu açarken, 2 bin gıda paketi dağıtıp, yaklaşık 3 bin kişiye iftar yemeği verdi.

26 Nisan'da Burundi'ye giden Zehra Söylemez ve eşi, hayırseverlerin destekleriyle ülkenin değişik bölgelerinde 22 su kuyusu açtı. 9 Mayıs'a kadar bu ülkede kalan çift, bin kişiye gıda paketi dağıtırken, bin kişilik iftar yemeği verdi.

Daha sonra Uganda'ya geçen çift, bu ülkenin de değişik bölgelerinde 14 su kuyusu açarak bin kişilik gıda paketi ve 2 bin kişilik iftar yemeği verdi.

Gittikleri ülkelerde büyük bir sevgi seliyle karşılanan çift, son 5 ayda ise Uganda'da 45, Burundi'de 23, Tanzanya'da 24, Zanzibar'da 7 olmak üzere toplam 99 su kuyusu açtı.

"Suyun kıymetini daha iyi anladık"

Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneğinin "Afrika'ya Yağmur ol" kampanyası kapsamında su kuyusu açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ramazan ayında temiz içme suyuna sahip olmayan insanlara yardım elini uzatmaya devam ettiklerini ifade eden Söylemez, "İnşallah Rabbim, Afrika coğrafyasındaki kardeşlerimizin imtihanlarını kolay eylesin. Çünkü, Ramazan da ve oruçlu olarak susuzluğun ne kadar zor olduğunu daha iyi anladık. Allah her bir kuruş yardım edenden razı olsun" dedi.

Açılan su kuyularının ardından Afrikalı çocuklar suyla oynarken, "Türkiye çok yaşa" ve "Türkiye" sloganları attı. - KARABÜK