Son Dakika Haberleri: Afrika'ya Yardım İçin Tiyatro Sahnelendi

Afrika'ya Yardım İçin Tiyatro Sahnelendi

9 dakika önce

Karabük'te, Kasva Sanat ve Yağmur Yardımlaşma Derneği tarafından "Afrika'ya Yağmur Ol" kampanyası kapsamında hazırlanan "Kördüğüm" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Afrika'ya Yardım İçin Tiyatro Sahnelendi, System.String[]
Karabük'te, Kasva Sanat ve Yağmur Yardımlaşma Derneği tarafından "Afrika'ya Yağmur Ol" kampanyası kapsamında hazırlanan "Kördüğüm" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda sahnelen tiyatro öncesi açıklama yapan Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, tiyatro oyunuyla Afrika'ya yardım topladıklarını söyledi.

Toplanan yardımlarla Afrika'da su kuyuları açtıklarını ifade eden Söylemez, "Katılımcıların çok keyif alarak izledikleri bu tiyatro gösteriminden dolayı bizde çok mutlu olduk. Gerçekten Afrika'da şu an en çok ihtiyaç duyulan şey su. 8 kez Afrika'ya gittim her gittiğimde en temel ihtiyaç maddesinin su olduğunu gördüm. Bu sebepten ötürü 'Afrika'ya Yağmur Ol' kampanyamızı başlattık." diye konuştu.

Tiyatro gösterimine, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:30 Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Afrika, Güncel
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