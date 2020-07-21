Afrika'ya Yönelik İnsani ve Kalkınma Odaklı Yardımlar Çalıştayı - Son Dakika

Afrika'ya Yönelik İnsani ve Kalkınma Odaklı Yardımlar Çalıştayı

Afrika Vakfının düzenlediği ve Türkiye'den Afrika'ya yapılan insani ve kalkınma odaklı dış yardımların da ele alınacağı "Afrika'ya Yönelik İnsani ve Kalkınma Odaklı Yardımlar Çalıştayı" başladı.

Afrika'ya Yönelik İnsani ve Kalkınma Odaklı Yardımlar Çalıştayı, System.String[]

Afrika Vakfının düzenlediği ve Türkiye'den Afrika'ya yapılan insani ve kalkınma odaklı dış yardımların da ele alınacağı "Afrika'ya Yönelik İnsani ve Kalkınma Odaklı Yardımlar Çalıştayı" başladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2021'de gerçekleştirilmesi öngörülen "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" öncesinde, Afrika Vakfının planladığı birtakım araştırma, çalıştay ve etkinliklerden ilki olan "Afrika'ya Yönelik İnsani ve Kalkınma Odaklı Yardımlar Çalıştayı" 3 oturumda gerçekleştiriliyor.

"Afrika'ya yönelik kalkınma ve insani odaklı yardım faaliyeti yürüten kamu ve sivil toplum kuruluşlarının araç ve yöntemlerine odaklanmak", "Geçmiş iki zirvede bu alanda alınan kararları ile sonuçlarını irdelemek" ve "Donör ve alıcı ülkeler açısından mevcut dış yardım mekanizmaları ile uygulamalarını analiz eden ve yeni politika önerileri sunan bir çalışmaya zemin oluşturmak" gibi amaçlara sahip çalıştay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dijital platformda gerçekleştiriliyor.

Çalıştayın ilk oturumunda, Afrika Vakfı Başkanı Hasan Basri Kurt moderatörlüğünde "Kalkınma Politikalarında Afrika" tartışıldı.

Kurt, çalıştayın daha önce Ankara'da yüz yüze yapılmasının planlandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda yapmak durumunda kaldıklarını belirtti.

Çalıştayın 3 temel başlıktan oluşacağını aktaran Kurt, ik oturumda Doç. Dr. Seyithan Ateş'in "Küresel Kalkınma Politikaları ve Afrika", Doç. Dr. Abdurrahman Korkmaz'ın "Türkiye Kalkınma İşbirliği Politikalarında Afrika" ve Dr. Nurgül Bekar'ın "Bölge Dışı Aktörler ve Afrika'daki Kalkınma Politikaları" konularında sunum yapacağını kaydetti.

Mehmet Köse moderatörlüğünde yarın yapılacak 2'nci oturumda "Kalkınma Politikalarından Birlikte Kalkınmaya: Türkiye Tecrübesi" konusu ele alınacak. Bu oturumda, Anıl Ertekin "Türkiye'nin Afrika Kalkınma İşbirliği Politika ve Programları: Planlama, Koordinasyon ve Uygulama", Alper Uluca "Afrika'da Kamu-STK İşbirliği: Fırsatlar ve Zorluklar", Mustafa Oğuz ise "Kalkınma Projelerinden Kalkınma Yatırımlarına: Kamu-STK-Özel Sektör İşbirliği" konularında sunum yapacak.

Çalıştayın perşembe günü yapılacak son oturumunda, Ali Maskan moderatörlüğünde "Sürdürülebilirlik, Etkinlik ve Etkililik: Tecrübeler ve Öneriler" konusu ele alınacak. Son oturumda, Ahmet İzzet Bozbey'in "Kalkınma Projelerinde Risk Yönetimi", Hacı Mahmut Arslan'ın "Kamu, STK ve Özel Sektör: İşbirliği mi Yönetmek mi?", Doç. Dr. Murat Bayar'ın da "Türk Modeli: Ne olmalı? Ne Olmamalı?" konularında sunumları olacak.

Dışişleri Bakanlığı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin de katkı sağladığı çalıştaya, Afrika'ya yönelik kalkınma ve insani yardımlar konusunda araştırmalar yapan akademisyenler, sahada görev yapmış uzmanlar ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katılıyor.

Çalıştayın ardından bir sonuç raporu da yayımlanacak.

Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 05:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'ya Yönelik İnsani ve Kalkınma Odaklı Yardımlar Çalıştayı - Son Dakika
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