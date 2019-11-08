"Afrika Yasir Arafat Ödülü" Gineli tarihçiye gitti

"Afrika Yasir Arafat Barış ve Özgürlük Ödülü"nün sahibi Gineli tarihçi ve yazar Djibril Tamsir Niane oldu.

Senegal resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Afrika Yasir Arafat Barış ve Özgürlük Ödülünün sahibi, Senegal Yazarlar Derneğinin başkent Dakar'da düzenlediği törende açıklandı.

Çeşitli Afrika ülkelerinden hükümet temsilcileriyle Filistin'in Dakar Büyükelçisinin de katıldığı törende, ödüle, Gineli tarihçi ve yazar Niane'nin layık görüldüğü açıklandı.

Niane'ye ödülü, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla 11 Kasım'da düzenlenecek anma töreninde takdim edilecek.

Ödül, Yasir Arafat Vakfı ve Filistin Büyükelçiliği katkılarıyla, Senegal Yazarlar Vakfı tarafından edebiyat alanında çalışmalara imza atmış Afrikalı yazarlara veriliyor.

Ödülün jüri üyeleri Gine, Mali, Tunus, Senegal ve Filistinli yazarlardan oluşuyor.

İlk kez 2017'de, Arafat'ın 13. ölüm yıl dönümünde verilmeye başlanan ödüle, Mısırlı yazar Muhamed Salmawy layık görülmüştü.

Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Filistin'in ilk Devlet Başkanı Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'da hayatını kaybetmişti.