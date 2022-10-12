Afrikalı bakanlar Ebola gündemiyle toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afrikalı bakanlar Ebola gündemiyle toplandı

12.10.2022 21:48
Afrikalı bakanlar Ebola gündemiyle toplandı

Afrikalı bakanlar, Uganda'da patlak veren Ebola salgını sonrası yaptıkları acil toplantıda virüse karşı alınacak sağlık önlemlerini ve müdahale yollarını masaya yatırdı.

Afrikalı bakanlar, Uganda'da patlak veren Ebola salgını sonrası yaptıkları acil toplantıda virüse karşı alınacak sağlık önlemlerini ve müdahale yollarını masaya yatırdı.

Kampala'daki toplantıya görüntülü olarak katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ebola virüsünün Sudan varyantına karşı geliştirilen aşıların klinik testlerine birkaç hafta içerisinde Uganda'da başlanacağını duyurdu.

DSÖ ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) tarafından organize edilen toplantıya 11 Afrika ülkesinden sağlık bakanı katıldı.

Uganda Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, Ebola aşılarını haftalar içinde alacaklarını belirterek, bunlardan birinin İngiltere'de üretilen 171 doz Oxford aşısı, bir diğerinin ise ABD'de üretilen 300 doz Sabin aşısı olduğunu söyledi.

Bu aşılara ek olarak kasımda 40 bin doz daha geleceğini kaydeden Aceng, teyit edilen vaka sayılarının 54'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a çıktığını belirtti.

Uganda'daki vakalar sonrası teyakkuza geçen komşu ülkeler, sınır kapılarında ve havalimanında önlemleri üst seviyeye çıkardı.

Ülkede ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı, hastaların 11 binden fazlası öldü.

YORUMLAR
500
Sudan'da 'siyasi çözümün hızlandırılması' isteniyor Sudan'da 'siyasi çözümün hızlandırılması' isteniyor Ameliyattan korkan prostat hastaları bu sudan içiyor Ameliyattan korkan prostat hastaları bu sudan içiyor
Kaynak: AA

Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrikalı bakanlar Ebola gündemiyle toplandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:29 Büşra Kabataş cinayetinde kan donduran detay: Katil, genç kızı diri diri yakmış
18:18 Eşinin fare zehri verip boğarak katlettiği 1 çocuk annesi kadın hamileymiş
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 22:32:01. #1.13#
SON DAKİKA: Afrikalı bakanlar Ebola gündemiyle toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement