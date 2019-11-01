Son Dakika Haberleri: Afrikalı bilgisayar korsanları Ruanda'da yakalandı
Son Dakika Güncel Afrikalı bilgisayar korsanları Ruanda'da yakalandı

Afrikalı bilgisayar korsanları Ruanda'da yakalandı

7 saat önce

Ruanda'da bir bankaya siber saldırı düzenleyerek müşterilerin hesaplarını boşaltmaya çalışan 12 bilgisayar korsanı gözaltına alındı.

Afrikalı bilgisayar korsanları Ruanda'da yakalandı, System.String[]

Ruanda'da bir bankaya siber saldırı düzenleyerek müşterilerin hesaplarını boşaltmaya çalışan 12 bilgisayar korsanı gözaltına alındı.

Ruanda Soruşturma Bürosu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha önce Uganda ve Kenya'da banka sistemlerini ele geçirmeyi başaran bir grubun, Ruanda'da da aynı planı hayata geçirmeye çalışırken yakalandığını belirtti.

Açıklamada, 8 Kenyalı, 3 Ruandalı ve bir Ugandalı bilgisayar korsanının bölgedeki çok sayıda ülkede hizmet veren Equity Bank'ın sistemini ele geçirmeye çalışırken operasyonla gözaltına alındığı ifade edildi.

Yakalanan kişilerin savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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