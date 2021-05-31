Üye Girişi
Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor - Son Dakika

Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor

31.05.2021 08:36

Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor -Çay toplamak için Rize'ye gelen Afrikalı çay işçilerinin hayali Çaykur Rizespor'da forma giymek Çay toplamak için Rize'ye gelen Afrikalı çay işçileri, molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor.

Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor

- Çay toplamak için Rize'ye gelen Afrikalı çay işçilerinin hayali Çaykur Rizespor'da forma giymek

RİZE - Çay toplamak için Rize'ye gelen Afrikalı çay işçileri, molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor.

Pandemi nedeniyle Gürcistan uyruklu çay tarım işçileri, sınır kapılarının kapanmasıyla geçen yıl olduğu gibi bu yılda ülkeye giriş yapamadı. Gürcü işçilerin gelememesi ile Rizeli çay müstahsilleri farklı yollara başvurarak büyük şehirlerde farklı işlerle uğraşan Afrikalıları Rize'ye çay toplamaya çağırdı. Rize'ye gelen Afrikalılar ise çaylıklarda renkli görüntüler oluşturdu. Sadece çay toplamakta başarılı olmayan Afrikalılar kendi aralarında oynadıkları futbol ile de herkesin dikkatini çekiyor. Molaları futbol ile değerlendiren Gambiyalı çay tarım işçileri, kendileri gibi Rize'ye çay toplamak için gelen Suriye uyruklu çay tarım işçileri ile de eğlenceli vakit geçiriyor. Kısıtlamanın kalkmasını 4 gözle bekleyen çay işçileri futbol oynamak için halı sahaların açılması için de sabırsızlanıyor.

"Futbol oynamak çay toplamaktan daha keyifli bizim için"

Bir çok Afrikalı'nın ülkelerinden dünyanın dört bir yanına hayatlarını kurtarmak için çıktığını ve bir çoğunun futbolcu olmak hayali taşıdığını söyleyen Gambiyalı Muhammed "Futbol oynamak çay toplamaktan daha güzel. Şimdi ben çay topluyorum ama Rizespor'a gidince çay toplamayacağım. Burada menajerim var benim. Faruk abim benim menajerim. Çay topladıktan sonra futbol oynamak istiyoruz" dedi.

Futbolu ve Rizespor'u çok sevdiğini belirten Sheıkh Tıjan Darboe ise "Futbol seviyorum, futbol çok güzel. Çay topluyorum ama ben futbolu çok iyi biliyorum. Ben Rizespor'u seviyorum ve orada oynamak isterdim. Çay toplamak bitiyor. Futbol oynamak istiyorum. Futbolu ve Rizespor'u çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor
Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor
Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor
Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor
Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor
Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor
Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor

Futbol, Tarım, Rize, Çay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! 1 Haziran sonrasının ele alınacağı Kabine bugün toplanıyor Türkiye'nin gözü bu toplantıda! 1 Haziran sonrasının ele alınacağı Kabine bugün toplanıyor Tarzan rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara, düşen uçakta hayatını kaybetti Tarzan rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara, düşen uçakta hayatını kaybetti Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Ben başlattım" dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti Tatil sezonunu açan Beren Saat, siyah mayosuyla görüntülendi Tatil sezonunu açan Beren Saat, siyah mayosuyla görüntülendi Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Samsun'da trafikte akılalmaz kavga! Tır sürücüsünün sıkıştırdığı araç bir anda yol kenarına savruldu Samsun'da trafikte akılalmaz kavga! Tır sürücüsünün sıkıştırdığı araç bir anda yol kenarına savruldu         
08:16
TEM'de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı TEM'de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı         
06:55
Hindistan'da koronadan ölen hastanın cansız bedeninin nehre atıldığı anlar ortaya çıktı Hindistan'da koronadan ölen hastanın cansız bedeninin nehre atıldığı anlar ortaya çıktı         
02:14
Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi         
23:39
Tekel bayi ve komşuları arasında meydan muharebesi! Uzun namlulu silahlar konuştu Tekel bayi ve komşuları arasında meydan muharebesi! Uzun namlulu silahlar konuştu         
23:18
Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor         
21:00
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Demet Akalın ve Seda Sayan kavgası büyüyor! Mesajlar ifşa oldu Demet Akalın ve Seda Sayan kavgası büyüyor! Mesajlar ifşa oldu         
17:27
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı         
14:30
BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun         
14:02
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı         
12:27
22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı         
11:31
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 08:58:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrikalı çay işçileri molalarını futbol oynayarak değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement