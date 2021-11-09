Afrikalı çocuklar için pedal çeviren İspanyol turist Konya'da mola verdi - Son Dakika

"Afrikalı çocuklar yürümesin" sloganıyla farkındalık yaratmak için İspanya'dan yola çıkan Alex Hohmann (42) Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Güzel bisiklet "La Bicies Bella" ismini verdiği proje çerçevesinde 6 ay önce İspanya'nın Barcelona şehrinden pedal çevirerek yola çıkan Hohmann, 11 ülke gezdikten sonra Türkiye'ye geldi.

Beyşehir ilçesine ulaşan Hohmann, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatın sadece çalışmak ve aileyle oturmak olmadığını söyledi.

Bundan 7 yıl önce bir bisiklet seyahatinde Kuzey Afrika'da okula gitmek için kilometrelerce yürümek zorunda olan çocukları görünce onlar için bir şeyler yapmaya karar verdiğini anlatan Hohmann, şunları kaydetti:

"Sınır Tanımayan Bisiketler adlı sivil toplum kuruluşunun düzenlediği sosyal projeye dahil oldum. Senegal'deki Loul Sessene kasabasında bulunan öğrenciler, okullarının uzak olması ve toplu ulaşım imkanlarının da bulunmaması nedeniyle her gün iki saat yol yürüyor. Proje kapsamında 10 bin avro toplamaya çalışıyoruz. Bu parayla çocuklara bisiklet alınıyor. Şu andaki ilk planım Türkiye'yi gezmek. Çünkü, çok güzel ve büyük bir ülke. Daha sonra da Senegal'e vararak hedefime ulaşmayı planlıyorum."