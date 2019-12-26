Afrikalı Din Alimleri Sözcüsü: "Anlaşmazlıkların çözümünde barış kültürü hakim olmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afrikalı Din Alimleri Sözcüsü: 'Anlaşmazlıkların çözümünde barış kültürü hakim olmalı' - Son Dakika

Afrikalı Din Alimleri Sözcüsü: "Anlaşmazlıkların çözümünde barış kültürü hakim olmalı"

6 saat önce

6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Yüksek Konseyi Sözcüsü Şeyh Ebubekir Zübeyir bin Ali, siyasi anlaşmazlıkların çözümünde barış kültürünün hakim olması gerektiğini söyledi.

Afrikalı Din Alimleri Sözcüsü:

6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Yüksek Konseyi Sözcüsü Şeyh Ebubekir Zübeyir bin Ali, siyasi anlaşmazlıkların çözümünde barış kültürünün hakim olması gerektiğini söyledi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan aynı zamanda Tanzanya Başmüftüsü Bin Ali, "İslam birliğinin yeniden inşası için anlaşmazlık dairesini daraltmak ve engelleri kaldırmaktan başka çare yok." ifadelerini kullandı.

İslam aleminin gençlerine rol model olan alimlerin halkı doğru yola iletmesi ve eğitmesi gerektiğine işaret eden Bin Ali, İslami cemaatler arasındaki anlaşmazlığın, "kibir ve dinin hükümlerini bilmeksizin fetva verme cüretinden" kaynaklandığına dikkati çekti.

Afrika kıtasındaki Müslümanların çoğunun bir dönüm noktasında olduğunu, bazılarının inançlarından, bazılarının da yurtlarından vazgeçtiğini söyleyen Bin Ali, böylece bu kişilerin ümmet, toplum ve dinden önce kendileri için tehlike teşkil ettiklerini savundu.

6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Yüksek Konseyinin; İslam aleminde birliği sağlama, aşırıcılık ve şiddeti ortadan kaldırma, İslam toplumlarına barış ve güven getirmeyi amaçladığını ifade eden Bin Ali, şunları kaydetti:


"Konseyin kuruluşundan bu yana Fas'ın Fes kentinde 3 kez toplandık. Amacımız, Afrika İslam birliği ve kardeşliğini sağlamak, mesajımız hiçbir inanç ayrımı yapmaksızın Afrika insanını kurtarmak."

"Afrikalılar geçmişlerinden ve inançlarından kopuk şartlarda yaşıyor"

Afrika kıtasındaki alimlerin, yaşlıların, kadınların, gençlerin ve çocukların karşılaştığı zorluklara çözüm bulması gerektiğine işaret eden Bin Ali, kıtadaki Müslümanların büyük bir çoğunluğunun geçmişlerinden ve inançlarından kopuk koşullarda yaşadığını belirtti.

Üyesi olduğu konseyin Afrikalı Müslümanların inançlarını korumak ve ortak dini ilkelere dayalı çabaları koordine etmek için bir "sığınak" mesabesinde olduğunu dile getiren Bin Ali, İslam aleminin birlik olması halinde her türlü zorluğa göğüs gerebileceğini vurguladı.

Coğrafyada çatışmaların, adeta siyasi anlaşmazlıkları çözme aracına dönüştüğünü savunan Bin Ali, "Anlaşmazlıkların çözümünde barış kültürü hakim olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İslam aleminin ayrılığa düşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Bin Ali, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tefrika, Müslümanlar için tehlikeli bir durum, bu zayıflamamıza ve ezilmemize yol açar. Birlik oldukça Allah, tüm ümmetin yararına olacak şekilde bizleri uzlaştırır."

Tanzanya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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