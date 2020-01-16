Afrikalı gazeteciler AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afrikalı gazeteciler AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı - Son Dakika

Afrikalı gazeteciler AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

12 dakika önce

Güney Afrika merkezli medya çalışanlarının haklarını savunan Media Review Network (MRN) ile Somali Gazeteciler Sendikası, Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'ın başkenti Kahire'de gözaltına alınmasını kınadı.

Afrikalı gazeteciler AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı, System.String[]

Güney Afrika merkezli medya çalışanlarının haklarını savunan Media Review Network (MRN) ile Somali Gazeteciler Sendikası, Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'ın başkenti Kahire'de gözaltına alınmasını kınadı.

MRN Genel Müdürü İkbal Jassat, yaptığı yazılı açıklamada, "Sisi'ye bağlı güvenlik güçlerinin Kahire'deki Anadolu Ajansı ofisini basmasını ve çalışanları gözaltına almasını kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gözaltıların hukuki bir dayanağı olmadığına dikkati çeken Jassat, "Bu kişiler bilinmeyen bir yere götürüldü ve bu durum Mısır rejiminin basın özgürlüğüne yönelik bir saldırısıdır." değerlendirmesini yaptı.

Jassat, gözaltına alınan tüm çalışanların derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "Afrika Birliği gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılması için konuya acil müdahale etmeli." çağrısı yaptı.

Somali Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri de Mısır'daki Anadolu Ajansı ofisine yönelik baskını kınadı ve "Bu basın özgürlüğüne yapılmış bir müdahaledir. Buna karşı Anadolu Ajansı ve çalışanlarıyla beraberiz." ifadelerini kullandı.

AA Kahire ofisine baskın

Mısır polisi, iki gün önce AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetmişti.

AA ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti ancak henüz bir yanıt alamadı.

Anadolu Ajansı, Somali, Afrika, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polis müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz
Avrupa Haber Ajansları Birliği, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'ı kınadı Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı

Son Dakika Haberleri
18:18 İstanbul Valisi Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşen Çetinkol'u ziyaret etti - Son Dakika
18:18 Muğla intihar eden hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş - Son Dakika
18:14 Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki Merve'ye hüzünlü veda - Son Dakika
18:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan evlat nöbetindeki annelere ziyaret - Son Dakika
18:13 Didim'de ÇED toplantısı öncesi arbede - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 18:23:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrikalı gazeteciler AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]