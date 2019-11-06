Afrikalı gazeteciler Maarif Vakfı ve SETA'yı ziyaret etti

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) ile Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) iş birliğiyle düzenlenen Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) çerçevesinde Türkiye'ye gelen Afrikalı gazeteciler, Maarif Vakfı'nı Üsküdar'daki merkezinde ziyaret etti.

Vakıf hakkında bilgi alan gazetecilere, AFAM Başkanı Ahmet Kavas ve YTB İstanbul Koordinatörü Emre Oruç eşlik etti.



Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, gazetecilere vakfın amacı, vizyonu ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Akgün, belirlenen önceliklere göre 100 ülkeyle kurulan resmi temaslar sonucunda 65 ülkede direktörlük, 47 ülkede ise temsilcilikler kurulduğunu söyledi.

FETÖ/PDY bağlantılı 18 ülkeden 219 okulun devralındığı hatırlatan Prof. Dr. Akgün, şu bilgileri paylaştı:

"Devralınan FETÖ/PDY bağlantılı eğitim kurumları dışında, stratejik öncelik arz eden bazı bölgelerde alternatif okullar oluşturmak ve Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla başta ABD, Afganistan, Arnavutluk, Avustralya olmak üzere 92 yeni okul açılmıştır. Vakfımızın Afganistan, Almanya, Avusturya, Fransa ve Kosova'da 5 eğitim merkezi, Arnavutluk'ta 1 üniversitesi ve dünya genelinde 42 yurt binası bulunmaktadır. 41 ülkede bulunan 317 okul, üniversite ve eğitim merkezinde toplam 36 bin 282 öğrencimiz ile faaliyetlerimiz sürmekte olup, yeni öğrenci kayıtlarımız devam etmektedir. Vakfımızın faaliyetlerinin icrasında 323'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 5 bin 387 personel yurt dışında istihdam edilmektedir. Mevcutta yürütülen eğitim faaliyetlerimiz dışında ayrıca 39 ülkede FETÖ/PDY bağlantılı okulların devri ve yeni okulların açılması amacıyla 51 farklı protokol imzalanmıştır."

Prof. Dr. Akgün, Türkiye Maarif Vakfı'nın kar amacı gütmeyen bir eğitim vakfı olduğunu, insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmeti verdiğini anlattı.

Vakfın, Türkiye'nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresi olduğunu belirten Prof. Dr. Akgün, "Ülkemizin kültür ve medeniyet birikimini dünya kültürleri ile buluşturmayı amaçlar. Nihai hedefimiz 'iyi insan' yetiştirmektir. Vizyonumuz, ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanların yetiştiği öncü bir eğitim kurumu olmak." diye konuştu.

Eğitim amaçlı yayın organları, kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisler, müfredata yönelik bilimsel araştırmalar, AR-GE çalışmaları da yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Akgün, ayrıca bir çok sempozyum, konferans ve çalıştay da düzenlediklerini söyledi.

"Türkiye'nin eğitimde dünyaya açılan penceresi"

Türkiye Maarif Vakfı'nın çalışmalarını "Türkiye'nin Eğitimde Dünyaya Açılan Penceresi" mottosuyla sürdürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Akgün şöyle devam etti:

"Vakfımız, Türkiye'nin 'eğitimin uluslararasılaştırılması' stratejisine hizmet eder. Vakfımız, dünya çağında anaokulundan üniversiteye kadar yaygın ve örgün eğitim kurumları açıyor. Türk diasporasının yoğun olduğu yerlerdeki öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve kültürel bağları güçlendirmek için kurslar ve ders çalışma merkezlerini faaliyete geçiriyor. Faaliyet gösterilen ülkelerde 'Türkiye Çalışmaları' ve benzeri çalışmaları destekliyor ve Türkiye algısının olumlu yönde gelişmesi için çalışmalar düzenliyor. Tüm dünyada Türkiye'deki üniversitelerini tanıtarak bir anlamda uluslararası eğitim ajansı işlevi üstlenlenmiş durumda."

Prof. Dr. Akgün konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maarif Vakfı'ndan sonra Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nı da (SETA) ziyaret eden Afrikalı gazetecilere, SETA Genel Müdürü Abdülkadir Çay, misyon ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çay, SETA'nın Ankara, İstanbul, Washington D.C., Berlin ve Kahire'deki ofislerinde faaliyetlerine devam ettiğini belirterek "SETA, siyaset, dış politika, ekonomi, toplum ve medya, hukuk ve insan hakları, güvenlik, strateji, eğitim ve sosyal politikalar, Avrupa araştırmaları ve enerji direktörlükleri bünyesinde bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.