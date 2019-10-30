Afrikalı gazetecilerden TRT World ve TRT Arapça'ya ziyaret

Afrikalı gazeteciler, TRT World ve TRT Arapça'ya ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) ile Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) iş birliğiyle düzenlenen Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) çerçevesinde Türkiye'ye gelen Afrikalı gazeteciler, TRT World ve TRT Arapça'nın Ulus'taki merkezini ziyaret etti.

Canlı yayın stüdyolarını dolaşarak yayınlar hakkında kanal yöneticilerinden bilgi alan gazetecilere, AFAM Başkanı Ahmet Kavas ve YTB İstanbul Koordinatörü Emre Oruç eşlik etti.

TRT World Research Center Direktörü Tarek Cherkaoui de gazetecilere kanalın araştırmaları hakkında bilgi verdi.

Cherkaoui, TRT World'ün dünyadaki birçok siyasi ve sosyal krizi yakından takip ettiğini belirterek, "Sadece haber yapmakla yetinmiyoruz. Mülteci krizi ve güvenlik gibi konularda raporlar hazırlayarak bunları insanlığın hizmetine sunuyoruz. İnsanların dramlarını yazılı ve görsel olarak anlatmaya, onların dili olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Eğitim programı

22 Ekim'de başlayan ve üç hafta sürecek olan ücretsiz program kapsamında, katılımcılara İstanbul ve Ankara'da medyaya ilişkin farklı alanlarda eğitim verilecek.

Katılımcılara Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında tecrübe paylaşımı ve staj imkanı da sunulacak.

AA'nın deneyimli kadrosundan gazetecilerin ve akademisyenlerin destek vereceği eğitime, 13 Afrika ülkesinden gazeteciler katılıyor. Eğitim dilinin İngilizce olacağı programda katılımcılar, Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği, Gazetecilikte Gündem ve Kaynak, Veri Gazeteciliği, Kriz Haberciliği, Dünya'da Medya Ekonomisi, Röportaj Teknikleri, Türkiye'nin İmajı ve Sosyal Dönüşümde Medyanın Etkileri, Fotoğraf ve Video Uygulamaları gibi konularda eğitim görecek. 18 eğitimci tarafından verilecek 18 ayrı dersin yer aldığı program, Ankara'da çeşitli kurumların ziyaret edilmesiyle sona erecek.