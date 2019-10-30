Son Dakika Haberleri: Afrikalı gazetecilerden TRT World ve TRT Arapça'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Afrikalı gazetecilerden TRT World ve TRT Arapça'ya ziyaret

Afrikalı gazetecilerden TRT World ve TRT Arapça'ya ziyaret

38 dakika önce

Afrikalı gazeteciler, TRT World ve TRT Arapça'ya ziyarette bulundu.

Afrikalı gazetecilerden TRT World ve TRT Arapça'ya ziyaret, System.String[]

Afrikalı gazeteciler, TRT World ve TRT Arapça'ya ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) ile Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) iş birliğiyle düzenlenen Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) çerçevesinde Türkiye'ye gelen Afrikalı gazeteciler, TRT World ve TRT Arapça'nın Ulus'taki merkezini ziyaret etti.

Canlı yayın stüdyolarını dolaşarak yayınlar hakkında kanal yöneticilerinden bilgi alan gazetecilere, AFAM Başkanı Ahmet Kavas ve YTB İstanbul Koordinatörü Emre Oruç eşlik etti.

TRT World Research Center Direktörü Tarek Cherkaoui de gazetecilere kanalın araştırmaları hakkında bilgi verdi.

Cherkaoui, TRT World'ün dünyadaki birçok siyasi ve sosyal krizi yakından takip ettiğini belirterek, "Sadece haber yapmakla yetinmiyoruz. Mülteci krizi ve güvenlik gibi konularda raporlar hazırlayarak bunları insanlığın hizmetine sunuyoruz. İnsanların dramlarını yazılı ve görsel olarak anlatmaya, onların dili olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Eğitim programı

22 Ekim'de başlayan ve üç hafta sürecek olan ücretsiz program kapsamında, katılımcılara İstanbul ve Ankara'da medyaya ilişkin farklı alanlarda eğitim verilecek.

Katılımcılara Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında tecrübe paylaşımı ve staj imkanı da sunulacak.

AA'nın deneyimli kadrosundan gazetecilerin ve akademisyenlerin destek vereceği eğitime, 13 Afrika ülkesinden gazeteciler katılıyor. Eğitim dilinin İngilizce olacağı programda katılımcılar, Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği, Gazetecilikte Gündem ve Kaynak, Veri Gazeteciliği, Kriz Haberciliği, Dünya'da Medya Ekonomisi, Röportaj Teknikleri, Türkiye'nin İmajı ve Sosyal Dönüşümde Medyanın Etkileri, Fotoğraf ve Video Uygulamaları gibi konularda eğitim görecek. 18 eğitimci tarafından verilecek 18 ayrı dersin yer aldığı program, Ankara'da çeşitli kurumların ziyaret edilmesiyle sona erecek.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Enes Kanter'den, Türkiye karşıtı tasarıya karşı çıkan Müslüman temsilciye çirkin saldırı
Koç Holding dünyanın en iyi işverenleri listesinde 35'inci oldu Bahçeli'den ABD'nin Ermeni Soykırımı kararına tepki: Tasarı hükümsüzdür İzmir kucağında bebeğiyle zeybek oynayan anne türkiye'nin ilgi odağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:22:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrikalı gazetecilerden TRT World ve TRT Arapça'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]