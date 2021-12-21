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Afrikalı hasta şifayı Eskişehir'de buldu - Son Dakika

Afrikalı hasta şifayı Eskişehir'de buldu

21.12.2021 10:37
Afrikalı hasta şifayı Eskişehir'de buldu

Şiddetli bel, diz ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayetleriyle binlerce kilometre ötedeki Orta Afrika ülkesi Çad'dan Türkiye'ye gelen Adoum Kerim Issa, Eskişehir'de aldığı fizik tedavi ile ilerleme kaydetmeye başladı.

Şiddetli bel, diz ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayetleriyle binlerce kilometre ötedeki Orta Afrika ülkesi Çad'dan Türkiye'ye gelen Adoum Kerim Issa, Eskişehir'de aldığı fizik tedavi ile ilerleme kaydetmeye başladı.

Orta Afrika ülkesi Çad'da yaşayan 62 yaşındaki Adoum Kerim Issa, şiddetli bel ve diz ağrısı çekiyordu. Oğlu Mahamat ile birlikte sağlık hizmetlerinin iyi olduğunu duyduğu Türkiye'ye gelen Issa, Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabiltasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Intervertebral disk bozukluğu teşhisi konan hasta, burada uygulanan çeşitli yenilikçi cihazlar ve fizik tedavi yöntemleri ile yaşadığı şiddetli ağrılardan kurtuldu. Merkezdeki fizyoterapistlerle Arapça konuşarak anlaşabilen Issa, şimdilerde daha rahat hareket ederek yürüyebiliyor.

"MİSAFİRPERVERLİĞİNİZDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Babasına Çad'dan Türkiye'ye olan yolculuğunda refakat eden Mahamat Issa, Fizyoterapist Melih Ünver aracılığıyla düşüncelerini aktardı. Kendilerine sunulan misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini ileten Issa, "Babamın bel ve dizlerindeki ağrıdan dolayı burayı tercih ettik. Eskişehir'i ve Fizyomer Terapia'yı beğendik, o yüzden buraya geldik. Genel olarak misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Çalışanların kibarlığı ve doktorların tecrübesinden dolayı ailemiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

"KISA SÜREDE AĞRILARINDAN KURTULDU, DAHA İYİ YÜRÜMEYE BAŞLADI"

Hastanın genel durumu hakkında bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, başlarda görülen yürüme güçlüğü ve bel eğriliği problemlerini, uyguladıkları tedavilerle büyük ölçüde aştıklarını aktardı. Ülkesinden çok uzakta tedavi gören Issa ile kendisini evinde hissetmesi için yakından ilgilendiklerini belirten Dr. Tünerir, şöyle devam etti:

"Çad ülkesinden geldiler. Orada fizik tedavi imkanlarının olmadığını, doktor tedavilerinin Türkiye'deki kadar yeterli olmadığını, gördüğü çeşitli tedaviler sonrasında da iyileşemediklerini bildirdiler. Bizimle gelmeden önce yazıştılar, grafilerini ve belirtilerini söylediler, videolarını gönderdiler. Kendisinin ön tanısını koyduk ve ne kadar süre tedavi yapacağımızı bildirdik. İlk geldiğinde yürümede güçlüğü vardı, beli çok eğikti, kambur yürüyordu. Belinin arkaya ve yanlara olan hareketlerini hiç yapamıyordu. Şiddetli diz ağrısı vardı. Bastığında diz ağrısı nedeniyle yürümede güçlük çekiyordu. Biz kendisine günde 3 saat fizik tedavi ve rehabilitasyon programı yaptık. Bel ve dizlerine çeşitli yenilikçi ve klasik fizik tedavi cihazlarımızı uyguladık. Robotik lazer, kreoterapi uygulamalarımız, manyetik akım tedavilerimiz sayesinde hastamız kısa sürede hem ağrılarından kurtuldu, hem de hareketlerini daha rahat yapmaya, daha iyi yürümeye başladı. Kendisine yakın ilgi göstererek evde gibi hissetmelerini sağladık. Personelimiz kendisiyle Arapça, oğluyla İngilizce konuşabiliyor. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin çok iyi olduğunu, özellikle Eskişehir Fizyomer'de yapılan tedaviler sonrasında hastaların iyileştiğini duymuşlar ve o yüzden bizi tercih etmişler. Kendi akrabalarını da buraya, Eskişehir'e tedaviye yönlendireceklerini söylüyorlar."

(Mısra Ezginur Göçer - Bahadır Turgut/ İHA)

Afrikalı hasta şifayı Eskişehir'de buldu
Afrikalı hasta şifayı Eskişehir'de buldu
Afrikalı hasta şifayı Eskişehir'de buldu
Afrikalı hasta şifayı Eskişehir'de buldu
Afrikalı hasta şifayı Eskişehir'de buldu
Afrikalı hasta şifayı Eskişehir'de buldu

Orta Afrika, Eskişehir, Türkiye, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afrikalı hasta şifayı Eskişehir'de buldu - Son Dakika


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