Afrikalı işçiler çay tarımı için Karadeniz'de; uzmandan 'sağlık riski' uyarısı - Son Dakika

DOĞU Karadeniz'de yaş çay üretiminde hasat dönemine sayılı günler kaldı. Türkiye'de ikamet izinleri bulunan Afrika uyruklu işçiler, çay tarımında çalışmak için bölgeye gelmeye başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın çay tarımı için gelen işçilerle ilgili uyarılarda bulunarak, "Bu durum sağlık açısından risk oluşturabilir" dedi.

Doğu Karadeniz'de; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemine sayılı günler kaldı. Mayıs ayı sonunda başlayacak çay tarımı için koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu 40 bin işçi ülkeye bu yıl da gelemeyecek. Bu nedenle Türkiye'de ikamet izni bulunan Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu işçiler bölgeye gelmeye başladı.