Afrikalı işçilerden 3'üncü çay sürgününe hazırlık - Son Dakika

DOĞU Karadeniz'de, üçüncü dönem yaş çay hasadı hazırlıklarına başlandı. Pandemiden dolayı sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Gürcü işçilerin gelemediği bölgede, Türkiye'de bulunup, çalışma izinleri olan Senegal, Afgan ve Özbek uyruklu işçiler hasat öncesi çay bahçelerinde yabancı ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında üçüncü dönem kademeli olarak başladı. Bu yıl salgın nedeniyle sınır kapılarının kapatılmasıyla 40 bin dolayında Gürcü işçi bölgeye gelemeyince çay işçisi sorunu yaşandı. Bu işçilerin yerini ise Türkiye'de yaşayan ve çalışma iznine sahip olan Senegal, Afgan ve Özbek uyruklu işçiler aldı. Girdikleri çay bahçelerinde yabancı ot temizliği yapan işçiler 3'üncü hasat hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'yi ve Karadeniz'i çok sevdiklerini anlatan yabancı uyruklu işçiler, çalışkan olmalarıyla da çevreden övgü topluyor. Çevredeki tarım arazisi sahipleri de yabancı uyruklu işçileri sıkça tercih ediyor.