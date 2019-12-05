Son Dakika Haberleri: Afrikalı kimsesiz çocukların ilk dönme dolap sevinci kamerada
Son Dakika Güncel Afrikalı kimsesiz çocukların ilk dönme dolap sevinci kamerada - Son Dakika

Afrikalı kimsesiz çocukların ilk dönme dolap sevinci kamerada

6 saat önce

Türkiye'den Afrika'ya götürülen dönme dolabı ilk kez gören Kamerunlu kimsesiz çocukların sevinci kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Afrikalı kimsesiz çocukların ilk dönme dolap sevinci kamerada, System.String[]

Türkiye'den Afrika'ya götürülen dönme dolabı ilk kez gören Kamerunlu kimsesiz çocukların sevinci kameralar tarafından anbean kaydedildi. Birçoğu yetimhanede kalan kimsesiz çocukların yaşadığı mutluluk görüntülendi.


Türkiye'de bulunan birçok dernek ve vakıf tarafından Afrika bölgesinde yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzanmaya devam ediyor. Hak İnsani Yardım Derneği tarafından Türkiye'de yaptırılan dönme dolap Kamerun'a götürüldü. Türkiye'de 1990'lı yıllarda sokaklarda çok sık kullanılan seyyar dönme dolabı kullanan Kamerunlu çocukların sevinci de kameralar tarafından kaydedildi. Birçoğu yetimhanede kalan kimsesiz çocukların büyük mutluluk yaşadığı görüldü. - YAOUNDE

Türkiye, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:29 Kaynak: İHA
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