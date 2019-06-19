Son Dakika Haberleri: Afrikalı kız öğrencileri güldüren proje
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Afrikalı kız öğrencileri güldüren proje

1 saat önce

Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi üyelerinden biri olan Güzin Kırsaçlıoğlu, sosyal medya üzerinden başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle Afrikalı kız öğrencilere destek vermek için kolları sıvadı.

Afrikalı kız öğrencileri güldüren proje, System.String[]

Kırsaçlıoğlu, Türkiye'de okuyan ve maddi durumları nedeniyle diş tedavilerini karşılayamayan Afrikalı kız öğrencilerin tedavilerini üstleniyor. Daha önce yurt içinde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Kırsaçlıoğlu, yurt dışında da çeşitli projelere imza atmayı amaçlıyor.

MOTTOLARI "KADIN DAYANIŞMASI"

Türkiye'de okuyan yabancı kız öğrencilere destek olmak istediklerini belirten Kırsaçlıoğlu, "Kadın Dayanışması" mottosuyla yola çıktıklarını dile getirdi.Kırsaçlıoğlu, " Hepimiz kliniğimizde kadın olduğumuz için kadınlarla işbirliği içinde olmayı seviyoruz. Kadın dayanışmasını sağlamaya çalışıyoruz."dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde Tıp eğitimi gören hastalarından Qabale Mohammed'in, daha önce gittiği doktorlardan dişlerinde oluşan lekelerin çıkarılamayacağı cevabını aldığını dile getiren Kırsaçlıoğlu, "Fluorosis olarak bilinen bu lekeler, diğer dişlerle uyumu bozulmadan, en doğal hali korunarak kompozit laminelerle tedavi edildi." dedi.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:03 Kaynak: Bültenler
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